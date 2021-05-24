黑白魔后成魔之路反映倫敦文化　必看兩位Emma影后力爭時尚皇后

迪士尼的《黑白魔后》（Cruella）即將於今個星期上映，別以為迪士尼的電影吸納的都是小朋友觀眾，即使是到訪迪士尼樂園的都以大人居多。這齣新戲也不例外，畢竟是來自上世紀的《101斑點狗》之延伸，起碼要是中年人才會有記憶的作品。作品中的大反派Cruella De Vil，從名字上就看得出是「Cruel」與「Devil」之結合，用斑點狗的毛皮做時裝，也算是相當「無人性」。是次的《黑白魔后》正是講述這位時尚魔后的成魔之路，令人期待的當然是年輕影后Emma Stone當女主角，戲中最大的火花將會是Emma Stone與另一位影后Emma Thompson大鬥演技，而主題就是時裝。

《黑白魔后》（Cruella）

故事的背景是70年代的倫敦，飾演Cruella的Emma Stone有著非一般的時尚觸覺亦渴望能夠成為時裝界明日之星，不過她的出身卻是靠偷呃拐騙維生。一次偶然間遇上在時裝界成名已久、由Emma Thompson飾演的男爵夫人（Baroness Von Hellman），其才華受到青睞卻因此而激起心中的邪惡因子，以取代男爵夫人為目標，慢慢蛻變成為後來我們所熟知的黑白魔后。

《黑白魔后》（Cruella）

由於是以時裝為主題，所以電影中的服飾、道具、背景都匠心獨運地精心準備，由奧斯卡得主服裝設計師Jenny Beavan操刀，兩位Emma的造型非常講究，用上過百套服飾當中的取材有不少與倫敦息息相關的品牌如Vivien Westwood、Alexander McQueen等，Cruella的造型有如小丑女般的癲狂，配上大量的Punk Rock配樂，原汁原味地呈現出倫敦70年代的時尚前衛態度。另一方面的男爵夫人卻是優雅又貴氣，用上了大量的鑽石珠寶來襯托其莊重的衣著風格。

《黑白魔后》（Cruella）中的男爵夫人

另類與優雅同時存在又毫無違和感，反映出倫敦的獨有性格。常言道倫敦是文化大都，是因為這裡可以輕鬆融合不同的風格，體現在時裝、飲食、文化之上。倫敦由泰晤士河分南北，北倫敦又以東西劃分，西邊是皇室貴族出沒之地，這裡有歌劇廳、博物館、皇家藝術學院，座落了各大時尚品牌旗艦店與歷史悠久的裁縫店，與經典英倫風格打上等號的紳士形象就起源於此，男爵夫人的形象亦是西倫敦的寫照。

《黑白魔后》（Cruella）中的男爵夫人

在戲中選用的高級珠寶很多都來自同樣起源自倫敦的著名品牌De Beers，特別要留意男爵夫人所佩戴的Arpeggia系列項鍊及耳環，其靈感取自貝多芬的《月光奏鳴曲》，以圓形明亮式鑽石排列於層疊的密鑲線條之上，猶如樂譜上悠揚的音符，以視覺來呈現出旋律之優雅。如果主角Cruella是黑白色，那麼男爵夫人就是金色，她們從服裝與身份都是一個對比，新星與巨星、叛逆與成熟、前衛與傳統，她們倆呈現的是截然不同的品味。

《黑白魔后》（Cruella）中的Cruella

主角Cruella所表達的就一定是70年代倫敦興起的龐克文化，正如Cruella所擁有的才華很想令人重視所以不擇手段，不難見到其反叛、整造混亂之心，除了配樂的輔助相當重要，鉚釘、金屬鍊、皮褸、誇張妝容、爆炸頭還有古著，在成名之前Cruella沒有甚麼錢，買不起西倫敦的大品牌，就來到市集或古著店入手古著。

《黑白魔后》（Cruella）中的Cruella

這一點對於服裝設計師Jenny Beavan而言相信沒有太大難度，為她奪下首個奧斯卡獎的電影是《Mad Max: Fury Road》，亦是相當Punk的一套戲。去到最後相信Cruella會在鬥爭中突圍而出，繼而成為《101斑點狗》的大反派，正如倫敦的文化歷史，雖然早已經是時尚之都，但能夠令全世界都知曉也歸功於那個年代東倫敦的時尚發跡史，Vivien Westwood、Alexander McQueen、Beatles等，一反傳統的貴氣，反而前衛又親民的年輕活力搖擺風定義了及後為人所熟知的英倫風。