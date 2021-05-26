【旅遊】峇里島隱世秘境度假村疫市開業 沉浸式體驗深度自然之旅
/ 2021.05.26
圖片來源：Buahan, a Banyan Tree Escape
或許大家都感受到港人最愛的旅遊地點現正默默地復甦起來，各地旅遊局或者酒店頻頻有新消息新宣傳，例如峇里島一個名為「Buahan, a Banyan Tree Escape」的度假村竟然在正值疫情期間準備開業，選址在人煙稀少的隱世「北烏布地區」，坐落於稻田與叢林之中，鄰近河流與瀑布，七座巍峨山峰的景觀飽覽眼前，共設有16棟別墅打造深度自然與可持續設計的沉浸式款待體驗。
圖片來源：Buahan, a Banyan Tree Escape
城市人每天在追趕物慾，深明身處的環境限制靈性上的發展，近年特別喜歡遠離繁囂的自然之旅，這裡是十分合適的地點。客人可以體驗一系列與大自然連繫的活動，探索自然與人文特色，參與當地文化慶典等等，度假村特別著重周邊自然環境的妥善保護，為此度假村原來特別進行了社會學、建築學及文化領域的調查研究，做到社區融合之餘，讓客人可以真正沉浸於當地獨特的體驗。
圖片來源：Buahan, a Banyan Tree Escape
印尼有很多歷史悠久的文化工藝傳統，別墅重新利用當地木材和物料，例如手工雕刻的木製床頭板、手工鍛造的銅浴缸、天然印染的內飾布藝之類，別墅的設計僅以一層薄紗與自然相隔，80度全景觀絕對是親親大自然，擁有與自然獨處的空間，看看書、放空心情融入滿目綠色的環境，林木搖曳的光影打在身上，傾聽自然之聲，晚間螢火蟲在房間內縈繞，早上朝霧伴隨日出而來，是舒展身心的不二法門。
圖片來源：Buahan, a Banyan Tree Escape
在餐飲方面這裡推崇零廢棄理念，食材來自周圍附近的社區，度假村中央設有Open Kitchen，親身體會「從農場到餐桌」的過程，菜單中七成的選擇為純素菜餚，透過素食洗滌身心。另有「Toja Spa」傳承自Buahan村莊的養生傳統，從自然環境中汲取護理靈感，享受受認證的「開放式」花園體驗。