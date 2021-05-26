【旅遊】峇里島隱世秘境度假村疫市開業　沉浸式體驗深度自然之旅

如果馬上就可以出行，你心目中浮現出的景象是甚麼？去旅行是一個引誘，在這一個時刻誰不想馬上遠離悶焗的香港逃往隱世之地來一個靜心療養，然而現在也不失為一個好時機讓大家了解自身的需要，同時做好準備迎接疫情後第一個旅程。

圖片來源：Buahan, a Banyan Tree Escape

或許大家都感受到港人最愛的旅遊地點現正默默地復甦起來，各地旅遊局或者酒店頻頻有新消息新宣傳，例如峇里島一個名為「Buahan, a Banyan Tree Escape」的度假村竟然在正值疫情期間準備開業，選址在人煙稀少的隱世「北烏布地區」，坐落於稻田與叢林之中，鄰近河流與瀑布，七座巍峨山峰的景觀飽覽眼前，共設有16棟別墅打造深度自然與可持續設計的沉浸式款待體驗。

圖片來源：Buahan, a Banyan Tree Escape

城市人每天在追趕物慾，深明身處的環境限制靈性上的發展，近年特別喜歡遠離繁囂的自然之旅，這裡是十分合適的地點。客人可以體驗一系列與大自然連繫的活動，探索自然與人文特色，參與當地文化慶典等等，度假村特別著重周邊自然環境的妥善保護，為此度假村原來特別進行了社會學、建築學及文化領域的調查研究，做到社區融合之餘，讓客人可以真正沉浸於當地獨特的體驗。

圖片來源：Buahan, a Banyan Tree Escape

印尼有很多歷史悠久的文化工藝傳統，別墅重新利用當地木材和物料，例如手工雕刻的木製床頭板、手工鍛造的銅浴缸、天然印染的內飾布藝之類，別墅的設計僅以一層薄紗與自然相隔，80度全景觀絕對是親親大自然，擁有與自然獨處的空間，看看書、放空心情融入滿目綠色的環境，林木搖曳的光影打在身上，傾聽自然之聲，晚間螢火蟲在房間內縈繞，早上朝霧伴隨日出而來，是舒展身心的不二法門。

圖片來源：Buahan, a Banyan Tree Escape

在餐飲方面這裡推崇零廢棄理念，食材來自周圍附近的社區，度假村中央設有Open Kitchen，親身體會「從農場到餐桌」的過程，菜單中七成的選擇為純素菜餚，透過素食洗滌身心。另有「Toja Spa」傳承自Buahan村莊的養生傳統，從自然環境中汲取護理靈感，享受受認證的「開放式」花園體驗。