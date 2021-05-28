【北韓禁牛仔褲】最貴牛仔褲鑲鑽石 元祖Levi's 501索價十萬美元
/ 2021.05.28
Secret Circus Clothing的鑲鑽牛仔褲（網上圖片）
不過在全世界（不計北韓）牛仔褲已經夠深入民心，更加是上世紀最有影響力的時尚標誌之一，平有平著，但貴起來也絕對是收藏級。世界上最貴的一條牛仔褲是由Secret Circus Clothing所製作，要價130萬美元，不過這條比房子還要貴的作品主要貴在褲上的鑽石。先於美國以手工製作，再運到英國由倫敦的鑽石公司Duttson Rocks的鑽石鑲嵌上後袋，15顆亮眼的大鑽石才是價值所在。
圖片來源：Levi's
如果大家覺得這以上這條牛仔褲雖然貴，但實質並非「貨真價實」，就要看看最經典的Levi Strauss & Co. 501。501與牛仔褲打上等號，愛牛仔褲的人都應該擁有一條，不過並非每條501都價值不菲，而最貴的501就要數於1893年出產的一條，曾拍賣高達6萬美元，據說現已升價至10萬美元。
圖片來源：Levi's
1890年代是品牌與501的歷史里程碑。最初的牛仔褲由防水帆布製成，後來因為穿起來不夠舒服而選用法國丹寧藍色斜紋布，為了方便工人工作，又在加上一個放懷錶的小口袋，及後直到1905年加入左後袋才定義了五袋的設計。接著又因為褲子的著力點容易撕裂，於是發明了鉚釘加固的設計並申請專利，這時候是1873年。
圖片來源：Levi's
到了1890年品牌竟然打輸官司失去了鉚釘設計專利，於是為了保護好品牌，就重新設計一款以編號來命名的鉚釘加固牛仔褲，正是世上首款501。除了有新的皮牌雙馬Logo、首次印上編號、直桶寬鬆設計並以背帶加上巴黎扣調節鬆緊度，這時候的牛仔牌是未有皮帶位的，要直到二戰時期因應戰場需要才加入，此外最標誌性的還有後袋上的手工雙弧線設計，剛才說過值上十萬美元的作品正是這個時代的產物。
直到1905年加入左後袋定義了五袋的設計，還有標誌性的手工雙弧線（圖片來源：Levi's）