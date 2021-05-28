【北韓禁牛仔褲】最貴牛仔褲鑲鑽石　元祖Levi's 501索價十萬美元

北韓是一個獨立於世界的國度，世界的法則恍如在這裡會失效。近日就有消息指出北韓最高領導人金正恩繼禁品牌Tee、統一髮型之後，又再禁牛仔褲！不過特別指出是緊身牛仔褲，還指緊身牛仔褲是一種代表資本主義的侵略，可能金正恩怕別具象徵意義的牛仔褲會成為一種帶動反叛意識的文化侵略，的確在美國的60年代之後，牛仔褲是代表著MODS、Hippy的其中一個標誌。

Secret Circus Clothing的鑲鑽牛仔褲（網上圖片）

不過在全世界（不計北韓）牛仔褲已經夠深入民心，更加是上世紀最有影響力的時尚標誌之一，平有平著，但貴起來也絕對是收藏級。世界上最貴的一條牛仔褲是由Secret Circus Clothing所製作，要價130萬美元，不過這條比房子還要貴的作品主要貴在褲上的鑽石。先於美國以手工製作，再運到英國由倫敦的鑽石公司Duttson Rocks的鑽石鑲嵌上後袋，15顆亮眼的大鑽石才是價值所在。

圖片來源：Levi's

如果大家覺得這以上這條牛仔褲雖然貴，但實質並非「貨真價實」，就要看看最經典的Levi Strauss & Co. 501。501與牛仔褲打上等號，愛牛仔褲的人都應該擁有一條，不過並非每條501都價值不菲，而最貴的501就要數於1893年出產的一條，曾拍賣高達6萬美元，據說現已升價至10萬美元。

圖片來源：Levi's

1890年代是品牌與501的歷史里程碑。最初的牛仔褲由防水帆布製成，後來因為穿起來不夠舒服而選用法國丹寧藍色斜紋布，為了方便工人工作，又在加上一個放懷錶的小口袋，及後直到1905年加入左後袋才定義了五袋的設計。接著又因為褲子的著力點容易撕裂，於是發明了鉚釘加固的設計並申請專利，這時候是1873年。

圖片來源：Levi's

到了1890年品牌竟然打輸官司失去了鉚釘設計專利，於是為了保護好品牌，就重新設計一款以編號來命名的鉚釘加固牛仔褲，正是世上首款501。除了有新的皮牌雙馬Logo、首次印上編號、直桶寬鬆設計並以背帶加上巴黎扣調節鬆緊度，這時候的牛仔牌是未有皮帶位的，要直到二戰時期因應戰場需要才加入，此外最標誌性的還有後袋上的手工雙弧線設計，剛才說過值上十萬美元的作品正是這個時代的產物。