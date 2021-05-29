【最著名毛蟲】《好餓的毛蟲》作者離世　無數創作界名人齊聲悼念

即使是多平平無奇的毛蟲，也可以蛻變成美麗的蝴蝶。這是我們從小就知曉的道理，但是大家有沒有想過本來毛蟲是絕大多數小朋友不會主動去碰的生物，甚或不會去看去留意，就有一位老爺爺利用獨特的拼貼手法將毛蟲變得可愛，幻化成童書的主角，變成全世界最多人認識的毛蟲——《The Very Hungry Caterpillar》的作者兼插畫師Eric Carle，可惜在近日離世，享年91歲。

筆者得知這個消息是從現已非常著名的藝術家，炙手可熱的Beeple而來的，在釋出Eric Carle離世消息之後，Beeple向他致敬也創作了一幅作品，起初見到這條骸人的食人毛蟲，難怪熟口熟面，馬上回想起其實自己也曾見過。Eric Carle出生自1929年，是一位美國人，他除了擅長Collage手法作畫之外亦都是一位作家，最出名的《The Very Hungry Caterpillar》自於1969年出版之後已經被翻譯成60種語言版本，出版過超過3,000萬冊，他得到過70多次國際性的獎項，包括紐約時報年度最佳童書、兒童文學遺產獎等等。

Justin Bieber與Eric Carle合照（圖片來源：Getty Images）

Eric Carle曾經在訪問中指出《The Very Hungry Caterpillar》的出名程度也令他不解，然而他卻相信隨著時間的流逝會有更多小朋友認出那條無助弱小的毛蟲，當它變成美麗的蝴蝶時大家會為之鼓舞，是他想宣揚的訊息：「我也可以長大，展翅高飛，飛向世界」。這種正能量與Eric Carle童年有關，雖然他在紐約出生，但在年幼時就舉家回到家鄉德國參與第二次世界大戰，他父親去當兵後成為戰俘，他在屋頂都毀掉的房子下存活下來，那時候他揮舞著旗幟而非畫筆。他最懷念的是平常日子父親牽著他的手在野外了解各種昆蟲與生物的生活，後來刻劃在他的童書之中。

《The Very Hungry Caterpillar》（圖片來源：Wiki）

關於Eric Carle擅長的Collage手法，很多人會用色紙或者已存在的物料來進行拼貼，但Eric所用的每一塊色塊都是他親自製作的，所以每一塊都有著獨特的筆觸與質感，利落的剪裁配合鮮艷生動的色彩形成對比，視覺上的繽紛足以吸引著小朋友的眼睛。除了用心作畫，故事著筆亦簡單易明，不會有多餘累贅的字句，故事不一定是感人的道理，時而幽默時而懸疑，最重要的是引發起小朋友的興趣與想像，Eric認為大人是不可能逼小朋友去學習的，小朋友會主動吸收和取捨自己想要的訊息。這些厚頁童書都是上一代的回憶，每掀一頁都是溫度。