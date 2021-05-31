英國最頂級雨傘　數百歐元入手皇室御用設計　優雅名人紳士必備

近日天雨連連，大家都開始習慣了帶傘子，也有一種男士的是不帶傘的派別，但如果入手了一把英國紳士的象徵，可能沒有下雨都可以緊隨身上當是小配件了。

Brigg傘子是皇室御用之作（圖片來源：Swaine Adeney Brigg）

原來在十七世紀的英國也充斥著不帶傘的男士，除了覺得打傘是女士才會做，亦因為有錢人們都坐馬車，就算要打傘也是隨從的工作。不過英國尤其是倫敦是出名的「霧都」，濕氣重也總是下雨，正所謂倫敦總依戀雨點，終究還是要打傘，於是漸漸打傘的習慣從法國普及到英國，而且由於名貴奢侈的傘子出現，本來對打傘不屑的貴族們紛紛變成打傘派，甚至沒有下雨都帶上傘子當成紳士的配件。

特工電影《Kingsman》當中所用的雨傘亦是Brigg（圖片來源：Swaine Adeney Brigg）

要數英國最名貴的傘子牌子，必屬最頂級的雨具製造商Swaine Adeney Brigg，這個品牌是由兩家公司合併而成。Swaine ＆Adeney以皮革製品而聞名，皇室御用的馬車上的細節如皮鞭、韁繩都由它操刀。至於Brigg原名為Thomas Brigg ＆ Sons，父親擅長手工藝，派兒子到法國學習製傘工藝後於1828年在倫敦開設首家專門做傘的店舖，不過由於全人手製作所以產量極低，一度陷入經濟危機，堅持之下終於打響名堂，於1893年獲得維多利亞女王的委任，成為首家皇室御用的雨傘製造商。可惜好景不常，於二戰時期以上兩家公司都面臨危機，終於在1943年合併成為「Swaine Adeney Brigg」，自此活用兩者的名譽及工藝，於今天成為「雨傘界的勞斯萊斯」。

品牌亦有為女士設計的作品：「Ladies' Whangee」價錢：£560（圖片來源：Swaine Adeney Brigg）

Brigg不只是雨傘，也是風度翩翩與身份權威的表現，伊利莎白女王二世、查理斯王子常帶於身邊，著名的紳士特工電影《Kingsman》當中所用的雨傘亦是Brigg，至於007 James Bond則用上品牌的皮製手提箱。Brigg雨傘最吸引眼球的莫過於是傘柄，品牌堅持以手工製作，每支都來自原木，有著獨特的天然木質紋理營造出絕佳觸感與視覺美學，至於傘骨方面也是以木製成，一般來說傘骨以金屬製會比較堅固，但品牌會在傘骨內再植入堅固的軸身，耐用度和支撐力是不必質疑的，所以我們常見英國紳士們常以雨傘作為拐杖用。

「Malacca Prince of Wales」價錢：£580（圖片來源：Swaine Adeney Brigg）

老實說品牌之作動軋要花數百歐元才能入手，卻因為這耐用度，令我們不用擔心投資在傘子之上會不值，坊間有質素的作品都要幾百一千，而品牌的出品卻輕鬆用上數年十年，雨天帶上將不再顯得狼狽，而且是瀟灑優雅的表現。