【父親節禮物提案】網羅鞋履、珠寶、酒具、甜點　精選持續更新

剛度過了母親節，相信大家都已為摯愛親人奉上最合適的禮物與心意。當然也不能大細超，即將到來的父親節亦要有精心準備的禮物。

Buccellati Macri for Men

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要為母親大人送上珠寶相對不難，至於適合父親的作品在此為大家介紹來自意大利的百年品牌Buccellati。歷史是有溫度的，細緻工藝與經典之美體現在品牌作品之上，例如Buccellati Macri for Men系列珠寶主打稜角分明而簡潔的輪廓，用上品牌經典的Rigato雕刻工藝將綢緞質感呈現於貴金屬之中。如果想突顯紳士的魅力又有Buccellati Opera Tulle系列，有著標誌性的花卉圖案，採用黑色瑪瑙襯底以及Tulle「珠羅紗」雕刻工藝帶來濃厚的文藝風味。銀器相當適合男士，Marina系列以分層鍍銀特殊工藝製作出象徵新生和富饒的貝殼，奢華而優雅可以點綴家居。

如果父親鍾情於美酒，又怎少得酒具，如果奉上別具設計感的開瓶器或是一個驚喜，來自法國的Peugeot以生產咖啡豆、胡椒、鹽的研磨器而聞名，近年品牌的酒具也有著口碑，Mathus雙片開瓶器底部的雙片設計靈感來自十九世紀的產品，可以省力地拔去瓶塞。而ELIS Touch系列則按一下頂部即可開瓶，瀟灑利落，相當方便合用。

售賣點：集雅廊 精選酒具購物優惠 (由即日起至2021年6月30日) 歐洲著名品牌酒具優惠8折、精選酒具產品優惠低至6折

Gentlemen’s Nightcap （$428）

別以為只有女生才愛甜食，這種令人心情愉快的味道誰又可抗拒，而且朱古力不只是甜，更有深層精緻的芳香。來自英國的著名高級朱古力品牌Charbonnel et Walker向來都是頂級之選，曾獲得英女皇青睞而授予「英國皇家認證」，皇室貴族、社交名媛和影視巨星都是其支持者，品牌特意於六月推出一系列共四款的父親節精美禮盒，嚴選數款口味包括黑朱古力、香檳、威士忌與氈酒，近年時興氈酒，套裝中的Sipsmith氈酒松露朱古力以「黑」包「白」，餡料由Sipsmith倫敦Dry Gin、忌廉與及純天然的杜松子製作而成，另有採用蘇格蘭威士忌的威士忌松露朱古力，用來配烈酒適合不過。

Charbonnel et Walker——香港美利酒店Pop-up店 地址：中環紅棉路22號香港美利酒店｜3141 8888

圖片來源：Baked Indulgence

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說到送酒，除了朱古力，曲奇亦是不錯的選擇，本地品牌Baked Indulgence以多種深受歡迎的味道俘虜味蕾，包括最暢銷的經典黑巧克力、紅絲絨榛子醬、抹茶和焙茶麻糬，當中既有適合嗜甜人士、或少甜而濃香以及軟糯口感任大家選擇，品牌近日亦開設期間限定店並與陳凱琳推出新品三色曲奇，配上美酒、紅茶或咖啡享受悠閒的下午。

Baked Indulgence Pop-up Store 地址：尖沙咀海運大廈3樓 Kiosk K 日期：即日起至2021年12月1日

ØriginalGrand Energy One 牛津鞋$1,990／ØriginalGrand Energy Twin 牛津鞋HK$2,390（圖片來源：Cole Haan）

送給父親的禮物，合適度至為重要。在此推介一款來自美國時尚生活鞋履品牌Cole Haan宣推出的ØriginalGrand Energy牛津鞋，既是傳統工藝的表現亦用上創新技術，優雅而別具生活態度。產品有著經典的無縫接款式／翼紋／橫式鞋面，鞋底以人體工學設計而成有著高效緩震能力，採用三層密度膠墊結構，中層的凝膠墊以跑鞋啟發出出色的吸震功能，並能從腳至全身均勻分配能量，每踏出一步都輕盈寫意。

ALIFE X TIMBERLAND AUTHENTICS 3-EYE CLASSIC HANDSEWN SHOES

此外，說到永不過時的鞋款又怎少得帆船鞋。Timberland與兩個來自紐約的品牌Aimé Leon Dore與Alife合作，將帆船鞋的經典重新演繹。兩者都採用了Timberland標誌性的3眼帆船鞋，Alife將之與街頭文化相融合，保持了經典的外觀但增加了鞋底高度，通過加厚的EVA中底打造雙層的魅力，別具鮮明個性。帆船鞋正好突顯復古感又將經典傳承至今，把古著擴展至新式穿搭潮流，融合新舊街頭文化甚至近年時興的機能風、山系造型。品牌的3眼帆船鞋款源自1978年，最近推出的ICON REMIX系列亦傳承了堅固的「狗牙底」、採用來自LWG環保標準評定為銀級製革廠的優質皮革和360度可調校鞋帶結構，糅合工作靴與帆船鞋元素，散發出獨有的經典魅力。