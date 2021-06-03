【加密藝術品】Andy Warhol都有NFT藝術品　拍賣價高印證可能性

NFT成行成市，NFT數碼加密藝術品的價值一次又一次超越了傳統的藝術品，例如最近就連Andy Warhol都有NFT數碼加密藝術品進行拍賣，然而這一項技術豈不是近年才興起嗎？到底在80年代時Andy Warhol又是怎樣創作出這系列作品來？

圖片來源：Christie's

NFT廣泛地用在藝術拍賣之上，與傳統用金錢拍賣的作品最大的分別是作品的所有權，透過區塊鏈的加密特性，作品既是獨有的，亦令其他人都有能擁有，可以在合法的情況之下複製或分享作品。這衍生出一個問題：藝術到底適合在畫廊或收藏者的家中藏起來，還是在公眾場所例如網路上與大眾分享？其實很多收藏家都欣然接受與眾同樂，因為能夠藉此提升作品的知名度，何樂而不為。這個特性又令人想起普普藝術大師Andy Warhol。

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普普藝術來源自美國的大眾文化，「普普」代表「Popular」，所以大眾脫不開關係。Andy Warhol其中一句名言：每個人在未來都可以成名15分鐘，同時他亦是出名的電視精，只不過當年的電視屏幕變成了今天的手機屏幕而已，果不其然，現今的藝術家們都在網路世界上發光發熱，為NFT數碼加密藝術打響頭炮的Beeple正是一例。

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近日在紐約佳士得拍賣了五件Andy Warhol的NFT數碼加密藝術，總價值達3,377,500美元，原來早在電腦都仍未普及的年代，他已經開始創作出在現在最火熱的藝術品，美國電腦公司Commodore在1985年推出了Amiga 1000，同年Andy Warhol用這部電腦安裝的Propaint軟件繪畫，包括最多人知道的作品金寶湯、香蕉和自畫像。創作過後這些作品沒有出現在大家眼前，而是以磁碟保存起來，直到2014年由Andy Warhol基金會恢復出來，再交由佳士得進行拍賣。這次拍賣除了再一次印證NFT的神話，由於Beeple等藝術家其實仍未算上藝術界上的主流，不過今次有Andy Warhol的作品並且拍賣得好價錢，亦印證了NFT數碼加密藝術亦都可以信任而且容易估價的。