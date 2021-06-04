世界最深室內游泳池　並非用來游泳　原來用作訓練太空人和機械人

炎炎夏日與其躺在家中乘涼，倒不如動身到海灘或者泳池游泳嬉水，遠在英國，有一個號稱世界上最深的室內游泳池正在建造中，然而這個泳池卻並非用來讓公眾游泳，而是有著更深遠的意義。

圖片來源：Blue Abyss

名為Blue Abyss的泳池佔地10英畝，位置在康沃爾機場附近，游泳池的面積為50米 x 40米，有一個16米寬的豎井，至於深度50米已經是深潛的級別。泳池可以容納到42,000立方米的水，相當於17個奧運會規格的游泳池，在建築物的頂部有著一個可拉起30噸的起重機，到底是有何用呢？

原來泳池有非常多的用途，泳池的溫度、光照和鹽度都可以因應不同的條件模擬控制，可用於測試水下技術，例如海底機器人技術可以在挖掘海底資源和礦物時將環境破壞減到最低，除此之外也有助於訓練深海潛水員和培訓宇航員。於是起重機就用於將大型物體放入水池中，模擬到部份的國際太空站，可能會成為世界上首個商業／民間宇航員培訓中心，涵蓋的範疇包括而不限於近海能源、海上國防、海洋生態、人類科學和潛水等等。設施花上1.5億英鎊去建設，需要18個月的時間才能建成，屆時可以在當地提供160個工作崗位。

圖片來源：San Alfonso del Mar resort

最深的泳池公眾是不能輕易用到的了，夏天去泳池最怕就是人山人海，人們的體溫都令到池水變熱，人與人汗接汗，馬上想起身離開。不過如果是這個世界上最大的泳池，相信就沒有這些問題了。位於智利一個名為聖阿方索度假村，已經通過了健力士世界紀錄認證為世界上最大的室外游泳池，它最深之處達35米，長一公里，佔地大約8公頃，可容納25萬公升水，或許已經難以稱之為泳池，而是人工湖的級數了，它其實就毗鄰太平洋海岸，泳池所用到的水是從海洋得來，經過過濾淨化變換成池水，在這裡不單可以游泳，浮潛或其他水上活動皆可任意遊玩。