戀愛無界限｜見證男士的愛　Tiffany & Co. 首個男士訂情戒指系列

愛不分國籍年齡與性別，只要是真心相愛，都值得被好好珍惜。一向非常受女士歡迎的珠寶品牌Tiffany & Co. ，其推出的首飾或婚戒系列都是大家渴望得到的定情禮物。但這份期待，隨著品牌推出了全新男士訂情戒指系列 ── The Charles Tiffany Setting，不再只屬於女士們的專利；新作以簡約的設計與珍貴的寶石，見證男士的愛情。

The Charles Tiffany Setting 男士訂情戒指系列 （Tiffany & Co.）

Tiffany & Co. 首次推出的男士訂情戒指系列 The Charles Tiffany Setting，戒指名字取自品牌創辦人Charles Lewis Tiffany。他於1886年創造了Tiffany® Setting女士單顆鑽石訂情戒指，高貴大方的設計，瞬即成為世界各地無數情侶印愛情的珠寶。 而今次的設計就承傳著這款經典訂情鑽戒的精神，把品牌的愛情光譜延展，讓男士們能以這個系列為另一半送上驚喜。

這款專為男士而設的鑽石訂情戒指，設計充滿現代感；為了突出剛陽格調，以鉑金及鈦金屬製作的戒圈比較粗闊，圖章戒指則能著鮮明俐落的輪廓，外型感覺更加時尚前衛。當中的主角就是重達 5 克的明亮式切割圓鑽及祖母綠切割方鑽，非常有份量！鑲嵌明亮式切割圓鑽的款式取材自經典 Tiffany® Setting 的戒圈，貫徹俐落的線條簡約流麗；至於祖母綠切割款式則採斜邊設計，充滿建築美學；兩款都帶出男士們溫柔且剛強的不同個性。每顆鑲嵌在 The Charles Tiffany Setting 戒指的鑽石，Tiffany & Co.都能夠追溯鑽石來源，除了出產地，進行切割、拋光、評級、品質鑑別和鑲嵌的國家或地區都一目了然，令大家在購買鑽石時，也能完全了解它背後經歷的一切，戴在手上時就更有意義。