【李小龍】專訪《無聲笛》幕後功臣　李小龍從未曝光遺作即將重啟

李小龍自1973年與世長辭，但他的精神與形象一直長存在世人的心底裡，更加一直是香港人不滅的偶像。相信他的作品大家都非常熟悉，原來在1970年，李小龍與朋友和兩位徒弟合作製作過一部譽為他最勇敢的創作項目——《The Silent Flute／無聲笛》，可惜隨著他的離去而一直沒有出現在大家眼前。最近，企業家兼電影製作人Jason Kothari取得了這部作品的劇本版權，並將之改編成一個紀錄特輯。

《死亡遊戲》

向來作為電影的幕後功臣Jason Kothari可能並非熟悉的名字，他曾為一部由Vin Diesel主演的荷里活電影《Bloodshot》擔任製作人，該作最後入圍2021年奧斯卡「最佳視覺效果獎」。原來Jason竟是在香港出生和長大，亦是一位李小龍迷以及武術愛好者，他的首份工作，正正是為電影《成龍：我的特技》擔任製作助理，是次的紀錄特輯，他將誠意邀請荷里活編劇John Fusco親自操刀。藉此機會，我們邀請Jason為大家解說重啟《The Silent Flute》的初衷與當中的種種。

《The Silent Flute》的背景設定在一個反烏托邦的未來，人類在遭受了疫情、火災和內戰後，所有武器和武術被禁止使用。故事講述了一位鬥士如何克服重重障礙，在得到啟發後成為世界上武功最厲害的功夫高手的故事。

Jason Kothari

最初為何對功夫感興趣？

作為在香港長大的人，我從青少年時期便愛上了武術與武術電影；當中以動作、冒險及哲理構成的獨特混合，總能實現我對武術的想像。每當我需要靈感或精神上的支持時，便會看很多武術電影。對我而言功夫不只是一種打鬥技巧，而是一種生活態度。

隨著李小龍的離世，《The Silent Flute／無聲笛》於1978年改篇成為《Circle of Iron》上映

圖片來源：Amazon

你最喜愛李小龍的理念是？

我從小醉心學習跟李小龍有關的一切。對於他將武術推廣到國際的熱情，敘述武術與動作故事的創新，為自身文化背景向西方國家挺身而出的勇敢，以及對於哲學思考的深度，全都使他成為一個獨當一面的奇才。我相信這也是他能激勵無數人的原因。

李小龍與徒弟James Coburn為拍攝《The Silent Flute》而到印度考察（網上圖片）

《The Silent Flute》給予你最大的啟發是？

《The Silent Flute》劇本完美地呈現了開悟及啟蒙的過程，它是一套探討武術本質及生命意義的傳奇經典作。這部原以「Project Leng」為代號的劇本，是李小龍畢生最偉大、最勇敢的創作項目，亦是他和兩位徒弟（獲奧斯卡金像獎的著名編劇 Stirling Silliphan及奧斯卡男演員獎James Coburn）的傾心之作。Stirling Silliphant 曾說道：「這部電影猶如我們的信仰。這就是我們對生存的看法。」

李小龍與徒弟James Coburn（網上圖片）

在這段時間將這齣戲帶到觀眾面前有沒有特別的原因？

現今的世界正需要像《The Silent Flute》般有力而鼓舞人心的故事，我相信它能為許多人帶來快樂與和平。即使李小龍經已逝世將近半世紀，他與眾人產生的共鳴猶存，而《The Silent Flute》正是他一生中最勇敢、最能夠代表自己的作品。能協助將此作帶到銀幕上，確實是一個令我感到興奮的機會，但同時也是一個重任。因此，我邀請了著名荷里活編劇 John Fusco 作為我是次計劃的合作夥伴。他創作了Netflix人氣劇集《Marco Polo》，亦是《功夫之王》的編劇，並參與了許多其他荷里活電影的製作。他修習截拳道已有五十年，也對武術具深入了解，絕對可以把《The Silent Flute》改編至既貼近觀眾口味，又忠於原著的限定影集。

（網上圖片）

你會如何活用新的平台、媒體與其他方式在電影的事業中與時俱進？

我們需謹記娛樂產業的核心是說故事。新興平台及傳遞方式的出現復興了娛樂產業，影視製作的數量也是史無前例地多。更多平台的出現代表更多故事能夠上演，亦因此這是個令許多製作人及觀眾充滿期待的時代。同時，這些嶄新平台能夠為更廣大的觀眾提供更方便、更少負擔的觀賞模式。我們正與製片公司及串流平台接洽，並會考慮將《The Silent Flute》放到這些國際平台放映，接觸全球的李小龍迷。

李小龍與Stirling Silliphant（網上圖片）

你日常的興趣是甚麼？如何從中取得靈感用於電影之中？

我曾擔任數間公司的行政總裁，包括兩間由SoftBank注資的公司。我的企業家經驗，使我的興趣之一就是指導其他企業家。經出版商HarperCollins的邀請，我寫了一本寄語年輕企業家的書 ——《Irrationally Passionate》，並把我的興趣延伸至成為一名作家。撰寫那本書是一個漫長的過程，在兩年間我更改了十篇草稿。然而當我見證它成為印度的暢銷書，又獲得不少好評，那種結合個人生活及商業上的成就實在使我感到極為滿足。更重要的是，成為作家讓我獲得更多創作及講故事的技巧，同時又可用於電影製作，使我及John Fusco在《The Silent Flute》上的合作能夠產生更多火花。

網上圖片

作為一個企業家，可以分享一下你覺得人生取得成功有甚麼因素？

沒有人擁有一本劇本指導我們該做些甚麼才能成為一個成功的人或企業家。但我在成為企業家的路途上，我所學習到而認為有助我成功的重要因素有三個：

一）熱誠是你的動力，而非金錢。所有成功企業家的動力來源幾乎都不是金錢，而是源自他們對實現遠見、解決問題或創造一個好的產品時那份熱忱。為其他人的生活創造了價值之後，自然就會有所回報。

二）從經驗中學習。不論是從自己的錯誤，或是從他人的成功與失敗，尤其是那些跟你經營同類型生意的人中學習，都是十分關鍵的。透過這些累積所得的經驗去建構你做決定的基礎是至關重要的，特別是當你要設計一個獲勝的戰略的時候。

三）相比智力、人脈、金錢，甚至是教育程度，抗逆力更是一個引領成功的必要條件。當你在企業家的道路上經歷種種風浪時，抗逆力便顯然是最重要的個人特質，讓你安然渡過各種高山低谷。