【Hermès】愛馬仕Birkin Bag經典之最　IG釋出新款含蔬菜成份？

近日在Hermès的官方Instagram上出現了令人咋舌的Birkin Bag，分別由蘆筍、包心菜和青瓜製成，如斯創意無限又突破性的做法，原來是出自藝術家Ben Denzer之手。

圖片來源：Hermès Instagram

還以為又有新袋推出，通常只會在Fashion Show上見得到這些概念性設計，不過這一次只是品牌與藝術家的創意結合，將Hermès標誌性的Birkin Bag融入日常生活之中，以身邊常見到的蔬果精心製作，每一個Birkin Bag的細節都計算在內，有網民就打趣道：我要吃十個！除了三款蔬菜之外，在Ben Denzer自家的Instagram上還可以見到蘋果和香蕉的版本。

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Birkin Bag雖然價值不菲，然而亦都很生活化，因為這個袋子的設計源自英國女星Jane Birkin，在1981年當時Hermès的CEO在飛機上遇見了Jane Birkin手袋中的東西散落到地上，於是啟發出設計一個容量夠大，看起來卻優雅美觀襯得起這位女星的袋子，後來就出現了Birkin Bag。

Birkin Himalaya（圖片來源：佳士得）

多年來Birkin Bag有很多不同的款式，除了最著名的鱷魚皮之外亦有其他皮革選擇，當中最貴的一款，亦是被譽為可能是世界上最貴的手袋——Birkin Himalaya，獨特的淺白色出於一種喜馬拉雅尼羅鱷魚的皮，於2017年在香港的佳士得拍賣會上以當時破紀錄的價錢港幣$2,940,000成交，一鳴驚人，物以罕為貴，這款手袋世界上只有三個，其中一個落在Victoria Beckham手上。