【新世紀交通】意大利超迴路列車Hyperloop　源於馬斯克無私分享

令到香港人每日心情最煩躁的莫過於塞車，然而交通問題有望於本世紀被解決。傳統的路面車輛、鐵路之外，或許大家都還記得於2012年由Elon Musk提出的超高速交通系統方案「The Hyperloop」（超迴路列車），原理是捨棄輪軚與路軌，在接近真空的低壓管道內以運送艙形式運輸，這個計劃有機會即將在意大利實現。

圖片來源：Zaha Hadid／Hyperloop Italia

最近由非常著名的國際設計團隊Zaha Hadid與Hyperloop Italia釋出共同打造The Hyperloop的消息，現階段進行路線測試，計劃連接米蘭與當地國際機場，目標將旅行時間從43分鐘縮短到10分鐘。他們指出這一次標誌著第四次工業革命的發展又邁進了一步，計劃中的系統將完全由可再生能源供電，並且能夠產生比消耗更多的能源。採用新一代環保材料來打造出世界上最便捷、最安全的交通系統。

Elon Musk將57頁的Hyperloop計劃書放上網供大家下載

Elon Musk計劃的The Hyperloop以接近音速的時速1,220公里運行，可以比子彈火車快上三四倍，最初以洛杉磯和三藩巿的距離為例，之間相距643公里本來乘飛機要個半小時，但採用The Hyperloop只需30分鐘。不過Elon Musk過去的時間主力營運Tesla和SpaceX，實在沒有時間進行這個計劃，於是乎他竟然放棄專利，而是將計劃書放上網路供公眾下載，以開放資源形式吸引更多的團隊參與計劃，總好過計劃留在自己這裡卻遲遲未能實行。最後由世界各地的工程師與業界人才組成Hyperloop Transportation Technologies （HTT），這一次推行意大利計劃的Hyperloops Italia正是由HTT授權使用這技術。

圖片來源：Wiki

雖然眾人的目光落在The Hyperloop的極速之上，然而這個計劃最大的優點其實是成本效益。不只是環保以及使用可再生能源，其造價亦相當低，以Elon Musk所提出洛杉磯和三藩巿643公里的計劃為例，建築成本估算要75億美元，如果大家沒有概念，可以看看廣深港高鐵香港段，全長26公里、行駛約為14分鐘，造價為110億美元。而且The Hyperloop的概念並非一次過運輸大量乘客，而是輕便的特性可以靈活又密集地不斷運輸，需求低的情況下亦可減低班次，每一程車都不必帶來多餘的浪費。