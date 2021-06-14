《蒙娜麗莎的微笑》複製品拍賣　竟然是源於一個男人的堅持

世界上充斥著假貨和複製品，然而大家有沒有想過複製品都可以價錢不菲？今個月佳士得拍賣會在11至18日於網上拍賣一幅《蒙娜麗莎的微笑》的複製畫，估價達到30萬歐元，而且這幅畫作曾經捲入一件世紀難題之中。

《蒙娜麗莎的微笑》可以說得上是藝術品之中的聖物，由於達文西本人高深莫測又才華橫溢，成為了科學界、藝術界還有神秘學的貴重題材，例如《蒙娜麗莎的微笑》就已經藏著眾多未解的謎題，據說畫作被放大之後可以在眼中見到「LV」兩個字母，推算是達文西名字（Leonardo di ser Piero da Vinci）的縮寫，在左眼中又有C和E兩個字母，卻仍未知道意思，亦有人推測背景中藏著反宗教意味的象徵。

The Hekking Mona Lisa（圖片來源：佳士得）

由於《蒙娜麗莎的微笑》是達文西的代表作，所以眾多複製畫紛紛出現，偽冒者不計其數，據說曾經有多達60幅的《蒙娜麗莎的微笑》被其藏家稱為真品。雖然目前大多數人都認定羅浮宮那一幅就是真品，然而於1911年畫作經歷過一次失竊，直到兩年之後才取回，所以在這空白的兩年發生了甚麼事並沒有人知曉，而且亦令這幅作品的真偽成疑。

Raymond Hekking（圖片來源：佳士得）

又去到1960年代，一位名為Raymond Hekking的收藏家走出來說他手上擁有真正的《蒙娜麗莎的微笑》，同時宣稱羅浮宮那一幅是假貨。從此以後，他就去往世界各地，後半生傾盡全力地捍衛手中畫作。直到今天，雖然這幅畫作依然未取得真品的身份，但拍賣會佳士得卻認為它亦有一定的價值去證明《蒙娜麗莎的微笑》驚人的魅力，而且Raymond Hekking的堅持與熱情亦都值得令人敬畏，這幅被命名為「The Hekking Mona Lisa」的作品被估價為30萬歐元也算是一個好價錢，不過原來最初Raymond Hekking是從法國尼斯一個小村莊找到這幅畫，當時價值三英鎊⋯⋯

Raymond Hekking大半生傾盡全力地捍衛手中畫作（圖片來源：佳士得）

最後，別以為《蒙娜麗莎的微笑》真跡只此一幅，在世界各地宣稱為真品的作品之中，亦都真的有一些是被認定為出於達文西之手的，到底怎樣一回事？於1984年，美國一間藝術館收到一幅「不微笑的蒙娜麗莎」，本來從笑容就知道真偽吧，但經過鑑定之後竟然發現是出於達文西手筆，除了不微笑之外其他部份都與蒙娜麗莎大致相同，推測是《蒙娜麗莎的微笑》的一幅底稿。除此之外，後來發現原來《蒙娜麗莎的微笑》是一層又一層地畫上去的，甚至多達60層，在不同的光線之下有著不同效果，所以一直以來大家都說《蒙娜麗莎的微笑》看起來非常詭秘，時而微笑時而莊重，正是這個原因。