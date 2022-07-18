金像獎最佳新晉導演陳健朗：一支手捲煙背後代表著一定的情感根基

【金像獎】陳健朗憑《手捲煙》成為今屆香港電影金像獎的最佳新晉導演。

時光倒流到2021年電影公映期間，《形而》曾跟他進行深度訪談，現在一起重溫當時這位導演初哥的對人與情之間的體會。

陳健朗憑《手捲煙》成為今屆香港電影金像獎的最佳新晉導演（影片截圖）

土生土長的香港人，總會對港產片有一種情義結，我們的口頭禪來自香港電影，對於香港不同時代的印象來自香港電影，就連我們的笑點也是從香港電影之中訓練出來的。最近就有一齣本土味濃的電影即將上映，榮獲第57屆金馬獎7項提名，參展多個國際電影節，先後被選為金馬影展閉幕電影以及香港亞洲電影節開幕電影，由新晉導演陳健朗Kelvin操刀的處女作《手捲煙》，將久違的男人情義、黑幫交戰的風風火火再次呈現大家的眼前。今回就請來Kelvin為大家解構激情之中的動人細節。



Photo：黃舒慧、曾梓洋

Wardbore：MR PORTER（Jacquemus, Officine Generale, Isabel Marant, Cubitts, Cole Haan, Mr. P）

Venue：eaaat.here

手捲煙是電影中重要的意象符號（黃舒慧攝）

「手捲煙」這件事對於非吸煙者可能帶點陌生，作為電影中重要的意象符號，它象徵了人與人之間的橋樑。「手捲煙是一個情感之間傳遞的符號，首先要捲一支煙需要用舔口水來黏合，如果對方肯接下這一支煙，背後代表著有一定的情感根基。」沒錯，電影中主角華藉英軍與南亞裔小混混展開的奇情與黑幫的交戰，穿插於兩者之間的正是「人情」。

但懷緬過去美好的東西，是否一種對現狀感到無力的表現？（黃舒慧攝） （Officine Generale Suit Jacket、 Officine Generale Suit Trousers、Mr. P Derby Shoes、Mr. P Tuxedo Shirt）

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電影中兩位主角的身份特徵都相當出眾，影帝林家棟飾演的退役華籍英軍關超是代表Kelvin爸爸的那一輩，即是六十後，而由Bipin Karma飾演的南亞裔小混混文尼則是八、九十後，兩代人之間當然有隔閡，更莫論膚色有別，即使文尼操流利廣東話、土生土長都未被當成香港人，是因為人們習慣眼睛去判斷別人，並非由心出發，如果真正交心、講義氣地去交朋友，即使有種種的不同都可以連繫起來。果然是一字記之曰「心」。

如果真正交心、講義氣地去交朋友，即使有種種的不同都可以連繫起來。（黃舒慧攝）

到底男人之間的情義對今時今日的香港還有否吸引力？電影又想反映香港怎樣的狀態？「每一個時期的電影都有時代背景推動創作，《手捲煙》的底蘊上情義行先，但事實上兩個角色對身份都相當無力：華藉英軍回歸前直屬英國，但回歸後卻沒有好好得以善後，如何適應身份轉變、從生活的洪流中生存下來？」

如果真正交心、講義氣地去交朋友，即使有種種的不同都可以連繫起來。（黃舒慧攝）

如果真正交心、講義氣地去交朋友，即使有種種的不同都可以連繫起來。（黃舒慧攝）

「另一方面，文尼即使回到祖籍卻又未能流利地說母語，亦都不被當成那邊的人，有著一種兩邊不是人的狀態。他們都是在裂縫中行走的人，別無選擇地只能不斷往上爬，望著天空卻遙遙無期，又不能夠停下來，因為一放手就會跌入無底深淵，唯有繼續爬，只能『頂硬上』。」

Kelvin認為有時代意思的作品要紀錄當下的香港，在作品中紀錄時代，因為往後可能這些光景不再。（黃舒慧攝）

談及電影中Kelvin印象最深刻的一幕，可能會是廟街追逐那一段，原來是次的製作預算並不多，但Kelvin依然堅持要重現香港某些場景，所以去到不同的地方取景希望藉此紀錄下來，Kelvin認為有時代意思的作品要紀錄當下的香港，在作品中紀錄時代，因為往後可能這些光景不再。

花數十秒去捲一支煙，慢下來，自己消化的時間亦是一種生活態度。（黃舒慧攝）

有時我們在香港電影當中見到一些街道、事物、甚至人與人的關係，都是被刻意設計出來的。「看電影我們都喜歡懷舊，畫面、氣氛潛移默化進入內心深處，但懷緬過去美好的東西，是否一種對現狀感到無力的表現？」

花十幾分鐘去聽一首歌，去享受這一個瞬間，在今天的世界可能已成為奢侈的事。（黃舒慧攝）（Jacquemus Printed Woven Shirt、Jacquemus Cargo Trousers、Cole Haan Sneakers、Cubitts Sunglasses、Isabel Marant Necklace）

最後「手捲煙」亦有另一重意象，花數十秒去捲一支煙，慢下來，自己消化的時間亦是一種生活態度，肯花這數十秒，看世界的角度都可能有所不同。現在的速食文化之下，都市人全部都要快，看短片十秒內聽不到Punchline可能就按上一頁了，Kelvin以前有夾Band，他最愛的樂團是Pink Floyd，「花十幾分鐘去聽一首歌，去享受這一個瞬間，在今天的世界可能已成為奢侈的事。」

關於《手捲煙》： 退役華籍英軍關超（林家棟 飾）加入黑社會維生，但近年經濟不景，經常入不敷支。一天，南亞裔蠱惑仔文尼（Bipin Karma 飾）為躲避仇人，誤闖關超家，文尼以一百萬酬勞哀求他收留五天，關超欣然接受。另一邊廂，關超早前促成了江湖老大大口泰（袁富華 飾）與台灣黑幫菜甫（杜燕歌 飾）的金錢龜走私交易，大口泰收貨後竟發現貨不對辦，要關超交還一百五十萬訂金！文尼突然拿出一包毒品供關超換錢還債，事情像是完結之際，文尼竟又被大口泰的手下捉走！關超會自保逃走，還是冒險拯救這位相遇相知的新朋友？關超吸一口手捲煙，作出了最終的決定！

《手捲煙》電影劇照

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《手捲煙》電影劇照