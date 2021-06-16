【六月生日石】珍珠都是寶石的一種　珍珠巨人價值高達270萬美元

出生在六月的朋友， 或許就是情性多變，專屬你們的生日就有三種之多，而且性質亦是具有各式各樣的流動性。首先是以由海貝生成、形態多變的珍珠，還有晝夜會變色的亞歷山大石，最後是會散發著不同色光的月亮石。

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關於珍珠，相信作為香港人都定不陌生。對於我們居住地被美譽為「東方之珠」絕對是讓大家引以為傲的稱謂。珍珠本名來源於拉丁語Pemnla，意思是「海之驕子」。這顆唯一種由動物生成的有機寶石，亦與紅寶石、藍寶石、祖母綠等貴重寶石齊名，在一眾寶石之王當中，珍珠卻以「寶石之后」而自居。除了是六月份的生日石以外，它溫潤大方的外表也被成為結婚30周年的紀念石。

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關於珍珠的生產過程亦算是一場「醜小鴨變成天鵝」的戲碼。它是由一顆毫不起眼雜質（如沙石）掉進海貝體內，之後這顆外來物被海貝天然分泌珍珠層不停重複包裹而成。珍珠擁有著許多顏色，例如白色、粉色、金色與黑色，其中以白色最為常見。

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在眾多品種之中，大溪地黑珍珠算是稀有珍貴之一。大溪地位於南太平洋，是全球著名的黑珍珠養殖地。縱使是養殖，每次收成當中也大概只有1至2%是合乎標準，一般直徑在8至16mm。黑珍珠之美在於黑色基調可以變幻出孔雀綠、濃紫、海藍、墨黑等光彩，而孔雀綠是黑珍珠中的上等品。

美樂珠Melo Pearl（圖片來源：melogems.com）

而最貴的珍珠品種是美樂珠（Melo Pearl），根據歷年的拍賣會紀錄，一顆100.4克拉的美樂珠曾以270萬美元成交，平均每克拉美樂珠的成交價是二十多萬美元，創下單顆珍珠價格的世界記錄。美樂珠色澤飽滿，晶體成橙色，並擁有獨特的雲狀或火燄狀紋路，世上僅存200多顆。美樂珠出自於美樂海螺，由於無法透過人工養殖來培育美樂珠，因此產量極為稀少，令各地收藏者都趨之若鶩。

「普林塞薩之珠」（Pearl of Puerto Princesa）（圖片來源：Forbes）

至於世界上體積最大的天然珍珠則是在菲律賓巴拉望島（Palawan Island）海岸發現，由一名漁夫於2006年撈到上岸，其重達34公斤，被命名為「普林塞薩之珠」（Pearl of Puerto Princesa）。

除了作為首飾收藏之用，珍珠還能磨成粉作為藥用功效可外敷內服，以美白明目、安定心靈見稱。其功效就不得而知，但最起碼配方都由二千年前被中國多本古書記載源用至今。在現時亦不難從大型藥店看見發行銷售，相信它是在眾多寶石功效可服用上僅此其一。

這顆小小的珍珠是自然界中最成功蛻變的象徵。除了有被人們認定外在美，居然還是對身體有莫大益處的藥品。這個喻意對於六月誕生的大家有沒有從中得到更多啟發呢？這顆純潔又有內涵的寶石，豈不是具有知性美的典範嗎？