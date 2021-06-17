【展覽】本地盲攝展覽多感官體驗　MoMA也收藏美國失明攝影師作品

人類是視覺主導的生物，我們的感官、判斷力、吸收外界資訊都依賴視覺，就連大部份的藝術都是視覺藝術的形式表現出來，如果失去視覺，我們將如何自處？但正所謂上帝關了一道門，也會開一扇窗，上天賦予人類的，又豈只視覺，只是我們太過依賴某一方面而往往忽略了其他的美好。現正舉行的一項企劃「剎那展出大意義攝影展」，就以鮮為人知的「盲攝」為主題，透過視障攝影師以及 Fiona薛凱琪、Janice衛蘭、JUDE曾若華，以及Jill衛詩四位歌手的攝影作品，解構不一樣的攝影當中蘊含的細膩心意。

攝影：盲蹤踪攝影師 Cathy｜作品寓意只要滿懷力量和希望，哪怕面前關卡再高再難，仍阻擋不了我們的光芒。

說到這裡，相信大家都會對盲攝作品相當感興趣，但始終在失去視覺的情況下，可以如何捕捉到世界的光影？在分享中有提到，在一次拍攝煙花的夜晚，眾人都自然而然地被煙花的璀璨吸引，但偏偏視障攝影師憑著聲音與花火的氣味而感知到煙花的位置，從而按下快門捕捉到最美的一刻。有時即使眼看不見，但換來的卻是比旁人更敏銳的其他感官，透過旁人去解釋眼前事物，透過想像力、對陽光的感覺，往往可以拍攝出與眾不同的光景。

攝影：盲蹤踪攝影師 郭健

視障攝影師郭健原來從小就熱愛攝影，即使是視障也不能改變他對攝影的熱忱，他亦指出對於攝影想像力相當重要。有時本來平平無奇的街頭小物件巧妙地在鏡頭之下盡現趣味。郭健也特別喜歡街頭攝影，他並非完全失明，所以可以靠著事物的基本輪廓與光影去構圖，不過一朵朵小紅花在他眼中只有一點點紅色。他比著一般人有更靈敏的聽力和嗅覺，他亦覺得因為視障而令他能夠打開其他感官，並且用心去留意到身邊容易被忽略的事物。

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攝影：Mickel Smithen

其實盲攝亦非香港獨有，盲蹤踪正是有見及此才組成團體並想在本地推廣盲攝。英國有一位著名的視障攝影師完全失明，Mickel Smithen本來是一位舞者，鏡頭之下很多都是運動中扭動的身體，正常人都難以拍攝，可想而知難度之高。在其出版的著作《The Blind Photographer》之中，他解釋自己並非以眼睛，而是以舞者的身份觀察世界。另一方面，亦有一位來自墨西哥的視障攝影師Pedro Miranda卻認為自己沒有因為「盲攝」而有特別的感想，藝術就是藝術，而且大家都知道黑房，攝影本身就是在暗黑的黑房之中誕生。

攝影：Pedro Miranda

盲攝亦是一種拍攝手法，於70年代MoMA收藏並展出了一位名為Mark Cohen的攝影師之作品。這裡所說的盲攝英文是「Shoot from the hip」，換言之是將相機放在腰間拍攝。這種獨特的拍攝手法雖由Mark Cohen發明，卻影響了不少攝影師。目的除了讓人們不知道自己在拍攝，卻不是為了「偷拍」，而是Mark Cohen發現當攝影者專注於鏡頭前，卻無法感知到身邊的狀況，盲攝可以讓自己更清楚地「看見」當下一刻所發生的所有事。這一點對於用全感官去感受世界的視障攝影師是異曲同工的。

圖片來源：MoMA｜攝影：Mark Cohen

Janice衛蘭作品，每當早上太陽出來的時候，Janice內心便充滿希望。

Fiona 助手掌鏡的作品，她認為每個人的興趣也可循多方面發展。

是次的展覽是一個融入「無障礙理念」的多媒體互動體驗，場內展板分別設有歌手聲音導賞、盲蹤踪團隊專業錄製的口述影像，還有攝影師感想「點字」版本，另外可以購買一套十張「多感官明信片集」收藏作品，為視障攝影師奉上一點支持與心意。

JUDE曾若華跟同事去了拉斯維加斯拍攝 MV，在漫長公路上放置了一套鼓。

「剎那展出大意義攝影展」：