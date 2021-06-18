【可口可樂】C朗一手推走40億美元　品牌價值瓶身設計應記一功

明星效應沒有最強，只有更強。早前在歐洲國家盃的記者會上，C朗拿度（Cristiano Ronaldo）一句「多喝水」，將眼前作為贊助商之一的可口可樂一手推開，30分鐘記者會完結之後可口可樂的股價旋即下跌1.6%，從此蒸發40億美元。

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C朗出名健康，除了對所有「垃圾食物」說不，亦相當注重營養與養生，難怪已年屆36的他身體年齡依然停留在廿歲出頭。事後，可口可樂亦相當大方地解畫：人人都有自己選擇的偏好飲品，而且可口可樂也有推出瓶裝水的。

C朗在2020 歐洲國家盃一場打破「最高進球數」、「出賽次數」紀錄（圖片來源：Getty Images）

在今年的福布斯全球最具價值品牌榜上，可口可樂排在第六，在它之前的全是科技類的Apple、Google、Microsoft、Facebook以及Amazon，它亦騎在Samsung、Disney、Toyota、McDonald's、Louis Vuitton等品牌的頭上，實力可見一斑。

John Stith Pemberton（圖片來源：Wiki）

品牌有著相當悠久的歷史，早在1886年由一位美國藥劑師John Stith Pemberton發明了可口可樂的配方，正如大家所熟知的，最初的可口可樂是一種有效提神以及緩解頭痛的藥物，放在藥房裡售賣的，「Coca-Cola」這個名字正是由前者可以提煉出可卡因的古柯（Coca）、以及後者可以提煉出咖啡因的可樂果（Cola）組合而成。直到1889年，由美國實業家Asa Griggs Candler收購了可口可樂的配方，再於1892年成立可口可樂公司。

圖片來源：Coca-Cola

除了是世界第一的可樂、甚至飲品品牌，可口可樂在市場推廣方面亦相當有心得，其中一個最具影響力的就是外型獨特的玻璃瓶。於1915年，品牌為了自身的玻璃瓶設計而申請專利，當時請來8家玻璃廠商為玻璃瓶設計原型，最後決定選用Root Glass Company的設計，認為獨特的外型與觸感可以在貨架上突顯出來令人深刻記住。

以110,700美元成交的可口可樂玻璃瓶原型（圖片來源：morphyauctions）

獨特的設計如此重要，當初的多個原型固然是商業機密，只有品牌的高層看過，想不到在2019年拉斯維加斯舉行的一場拍賣會上，竟然出現了一個由最初原型到最終版本中間過程的修改版玻璃瓶，世界上只此一個，特點是瓶底印有品牌名字，最後以110,700美元成交。可樂瓶向來都是不少收藏家的愛好品，這件拍品亦象徵著品牌的一段重要歷史，有別於其他汽水品牌，可口可樂玻璃瓶雖然期間有作修改，但一直沿用至今，即使在1960年出現了鋁罐裝、1978年再出現膠樽裝，玻璃瓶的重要地位依然無可撼動。