【Google Store】首家專門店現身紐約　窺看內部設計及產品展示

自從疫情以來各式各樣的品牌都發展網上平台和網店，雖說目的是減少群眾聚集，方便的網購卻已成為了現代人不能割裂於生活的習慣。與此同時，Google要力證實體店的重要性，現正在紐約開設首間實體門市，不知道這個以搜尋引擎起家的品牌會展示怎樣的展品？

圖片來源：Google

門市的選址位於Google的辦公室大樓地面，如此近就可以更直接地得悉客人的感受與意見，藉此改進服務體驗，所以別小看一間實體店其實對於軟硬體發展都同樣重要。在這裡會擺放產品讓客人體驗Google的服務，亦會有店員即場講解，互動空間讓人們可以休息，試想想在休閒座椅了解以人為本的產品與服務是多麼的舒適。

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在室內設計方面，整體用上溫暖的材料和燈光，應用視覺美學對於身心的正面影響，木板與軟木家具讓客人感到放心，歡迎尋求幫助的和追求好奇心的人。一條條黑色金屬線描繪出流動般的路線，帶領著客人前往各個展區。店舖設計獲得美國綠色建築委員會認證，全球只有215個零售店取得的白金評級，是為能源和環境設計領先綠色建築評級系統的最高認證。

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然而明眼的觀眾就會發現，利用感覺有溫度的木材、簡潔的設計，整體感覺就如隔壁品牌Apple如出一轍，但終歸大家所展示的產品以及在店內的體驗才是最大分別。Google引以為傲的作品Pixel系列手機固然是焦點所在，向來有著被稱為「黑科技」的種種技術例如Soli短程雷達系統，之外亦有已征服不少家庭的NEST系列智慧喇叭等等，以軟體起家的Google當然不忘各種服務體驗項目，最後品牌標誌性的暴龍Icon都有相關周邊產品可供入手，雖然平日不太想見到這條可愛的暴龍就是了。