Tiffany&Co原宿概念店期間限定運動系列　Tiffany Blue滑板最搶眼

Tiffany & Co.俘虜無數少女心，除了珠寶精品，在這裡吃個早餐亦是不少女生的朝聖目標。柯德莉·夏萍的《Breakfast at Tiffany’s》深入民心，除了位於美國紐約第五大道的旗艦店之外，原來品牌在亞洲亦設有咖啡店，正是位於東京原宿的概念店Tiffany@Cat Street。最近此時尚地標還以運動為主題舉行一系列活動，同時推出多款別注體育項目產品，實在值得入手。

Tiffany@Cat Street這棟建築出自日本建築大師安藤忠雄之手（圖片來源：Tiffany & Co.）

位於東京的Tiffany@Cat Street是為品牌亞洲首家咖啡廳，自2019年4月以來以期間限定三年的形式開設，向來已經成為少女們的必到熱點。是次活動以運動為題，原來正是紀念品牌160年以來，打造過無數體育獎杯的歷史。是次推出的產品包括滑板、籃球、足球、橄欖球等，配色方面當然全都是專屬的Tiffany Blue，也是期間限定由7月2日至8月31日止。

Tiffany x “Gilbert” rugby ball（7月16日推出）定價 ¥ 69,300；Skateboard（7月30日推出）定價¥ 41,800 （圖片來源：Tiffany & Co.）

如果說Tiffany的珠寶大家已然相當熟悉，但說到運動原來品牌亦地位崇高。品牌有一個名為Tiffany 1837™ Makers的男士系列，正是源自於品牌銀器、印壓及焊接等悠久工藝，而這些精緻的工藝亦用於以手工打造訂制重要體育運動的獎盃，品牌每年出產多達65座獎盃，各大運動成就的標誌就來自Tiffany的巧手工匠。

NBA總決賽冠軍隊的獎盃Larry O’Brien Championship Trophy（圖片來源：Tiffany & Co.）

例如NBA總決賽冠軍隊的獎盃Larry O’Brien Championship Trophy以純銀並鍍上24K金打造而成，重達16磅；美國國家美式足球聯盟（NFL）的超級盃（Super Bowl）大賽中冠軍隊獲得的Vince Lombardi Trophy就要花上四個月才完成，當中涉及手工焊接、旋壓、敲花及拋光處理純銀的工序，而且早在1967年就為超級盃製作冠軍獎盃。其餘的大賽例如PGA高爾夫球巡迴賽的「聯邦快遞獎盃」、美國網球公開賽獎盃以及美國職業棒球大聯盟的冠軍獎盃亦是由Tiffany操刀。

原來自己所擁有的Tiffany & Co.精品，其製作工藝竟然與這些世界知名大賽勝利者所擁有的獎盃同出一脈，運動愛好者們就多一重意義去追逐品牌匠心獨運的作品了。