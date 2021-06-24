【六月生日石】月光石兼備高貴與親民　女生值得擁有的戀人之石

早前與大家介紹了6月的其中一顆生日石——珍珠，然而作為女生，可能會對另一顆美麗的寶石「月光石」更為感興趣，畢竟月光石常常與愛情聯繫在一起，作為6月出生，好動又渴望愛情的女生更為貼切。

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在旁人的眼光之中6月出生雙子座的女生，好像喜歡的人很多，但終究每個人的一生真心愛的都只有一人。月光石被稱為「戀人之石 」，這顆寶石的特質可以讓一個人的情緒變得平和，紓緩容易動火的脾氣，所以對於促進感情別有良效，更有傳可以化解伴侶之間的感情問題，因為月光石是夜晚和月亮的象徵，性質上比較柔和，會散發出浪漫的情調，作為定情信物最好不過。

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在不同國家月光石的傳說都大同小異，在羅馬月光石代表月亮之神戴安娜，古羅馬人認為月光石是由月光所形成的。在希臘代表愛神維納斯，在印度月光石的地位神聖，被當是「夢之石」，而且還是第三隻眼的象徵，傳說可以令靈性得以淨化，普遍來說，月光石都會被認為可以帶來好運。

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月光石不只適合女士配帶，亦有如女性般需要細心呵護，它的莫氏硬度是6.0至6.5之間，與玻璃同級，而且它要迴避高溫，高溫會導致破裂，清潔的方法只能以溫水和軟刷來進行。如何去品鑑優質的月光石？普遍而言透射藍光、透光性愈強愈好，常見的產地是印度和斯里蘭卡，經過此地可以物色一下作為手信送給朋友或自己。

由Louis Comfort Tiffany用上月光石設計的項鍊，在Christies拍賣會以USD 211,500成交（圖片來源：christies）

可是不同與其他寶石，卻少見月光石出現在拍賣會之上，其實有10克拉以上的月光石已經非常少見，不過在19世紀末開始，月光石已經被René Lalique和Louis Comfort Tiffany這些珠寶大師用於珠寶設計中，沒錯，這兩位大師正正是著名奢侈品牌Lalique的創辦人和Tiffany & Co.創辦人的兒子。雖然月光石甚少作為收藏級別的單獨存在，然而實在也是不可多得的寶石用於珠寶設計之上。現在月光石愈來愈常見，有賴於它兼具了高貴與親民的特質。