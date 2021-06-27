【日本設計】Nendo鬼才佐藤大操刀　特色路邊蔬菜攤解決農業浪費

在疫情期間可能人們相對於出外用餐，會多了留在家中自己下廚，慢慢形成習慣，既健康、亦可以做出適合自己口味、成本更低的菜色。然而我們到市場和超市購買食材時，有沒有好奇這些食材是如何由農夫手上運送過來的？在日本農業發展非常重要，原來現在日本的配送系統配送尺寸或形狀不一的農產品時，會造成很大的浪費，有見及此，著名設計工作室Nendo設計了一款可調整的路邊蔬菜攤，以防止糧食損失並振興當地經濟。

圖片來源：Nendo／攝影：Akihiro Yoshida

日本公眾非常關注那些非標準和未售出的產品成為糧食損失的問題，不過要支持從農民到消費者的直接銷售來促進廉價新鮮農產品的分銷並不容易，Nendo的「Petit Market」是一種路邊的蔬菜攤，無需任何特殊工具即可由一個人在大約10分鐘內完成組裝，裡面排列著農民採摘的水果和蔬菜等等，不需要人手去看管，採用「信用制度」相信顧客會付款入盒子裡或者採用QR Code支付。直銷意味著產品通常價格比較低廉，因為中間節省了運輸等等的成本，而且可以購買到新鮮收穫的地方特產。

圖片來源：Nendo／攝影：Akihiro Yoshida

「Petit Market」不只是一個普通的蔬菜攤，貨架的數量和位置可以適應出售的物品，盛載鮮花或長蔬菜的桶子、傾斜的貨架和掛鉤等等，斜屋頂設計可以阻擋積雪和落葉，在夏天搖身一變成為煙囪散發熱量，配備戶外LED燈於夜間及冬季照明。外觀設計上有四種顏色，亦可根據用戶的喜好定制，設定了大、中、小三個尺寸，除了現成版本，將來或會提供在線圖表和組裝指南讓任何人都可以用普通五金店買到的零件組裝自己的展台。

圖片來源：Nendo

Nendo設計團隊由日本知名的設計鬼才佐藤大帶領，佐藤大曾獲2015年巴黎家具家飾展年度設計師、日本「Good Design Award」等多項獎項，其設計出名突顯自由與可能性，擅長於日常生活取材，作品既有趣又能準確解決問題。

圖片來源：Nendo／攝影：Akihiro Yoshida