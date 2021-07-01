【家具】設計名師出品負碳排放簡約奢華桌椅　突顯木材美學本質

在以前的家居中總會有各種木製家具，流露著歷史的味道，而且亦非常耐用，一張椅子或會流傳三代。然而現代人為了迎合常常搬家和室內空間愈來愈細小，這些有溫度的木製家具漸漸消失於家居內，換來的是方便組裝、消耗性的廉價貨品。但如果依然想找尋高質素的木製設計家品，亦有英國家具品牌Benchmark與英國著名建築團隊Foster + Partners攜手打造出OVO系列木檯及木椅。

圖片來源：Benchmark

這個OVO系列外觀設計簡約，保留了獨一無二的木材紋理，實木結合皮革釋放一種低調的奢華。採用的歐洲橡木或美國胡桃木觸感非常實在，有著利落的弧度線條，還具備了人體工學帶來的舒適度，Benchmark的出色之處在於堅持可持續設計。

圖片來源：Benchmark

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這一次的系列稱之為「負碳排放」作品，理念簡而易見，木材本身就是一整塊「碳」，因為樹木在生存的時候不斷在大氣中吸收二氧化碳，然後儲存在木材內，換言之如果製作家具的過程中的碳排放少於碳吸收的量，這就是「負碳排放」的作品。在製作的過程中使用完全可再生能源仍然不夠，在運輸、銷售的過程亦要著眼於碳排放要比一般家具低，而且所使用的軟墊除了有皮革選擇，亦不會使用塑料，而是以有機羊毛來取代，在透氣度與抗微生物特性的表現出類拔萃。

圖片來源：Benchmark

最後，如此堅持可持續理念又極具美感的系列，一組桌椅就可以帶起整個家居氛圍的優雅感，但亦非常適合在辦公室及公共空間上使用，因為木材正有著連接人與人的特質。