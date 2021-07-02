盤點同性戀型佬明星　其中兩位曾演經典猛片《星戰》和《魔戒》

今個星期的熱門話題少不了由日劇改篇香港版的《大叔的愛》，除了本來就別具人氣的Mirror成員Edan呂爵安和Anson Lo盧瀚霆參演之外，飾演大叔的黃德斌或者更能吸引大家的目光，而且有著超越日版主演的吉田鋼太郎之驚喜表現。黃德斌外表上突出的大隻陽剛味加上「少女」般的純情形成極大對比，畢竟本來黃德斌就有著強壯而高挑的模特兒身型。同性戀已非禁忌之愛，現實中亦有不少出櫃型佬。

圖片來源：Marc Jacobs Instagram

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Marc Jacobs

在《大叔的愛》中，不少觀眾都大讚黃德斌Carry得起那套藍色直間西裝，看來衣裝對於型男定義亦有著一定地位。首當其衝要介紹的就有曾在LV、Chanel等國際大品牌擔任設計總監的Marc Jacobs。1963年出生的Marc Jacobs今年58歲，已經公開出櫃並在2007年被評價為「美國五十大同性戀男女」。對於這位時裝設計大師的穿搭風格，大多會看得出他酷愛代表經典的黑白色，雖然他放棄各大品牌的設計掌舵人頭銜就是為了發展個人品牌並已在美國時尚界舉足輕重，但亦常常見到他識英雄重英雄地將曾共事過的或其他品牌放在自己身上。

Lee Pace在《哈比人》系列中飾演「精靈王」

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Lee Pace

大叔都不一定要粗獷留鬍子，例如現年42歲的Lee Pace，最深入民心的造型莫過於《哈比人》系列中的「精靈王」，還飾演過《Twilight》系列的吸血鬼，以及《銀河守護隊》中的反派控訴者羅南。這些角色都是高傲冷艷的性格，與他高達196cm的身高毫無違和感。他自2018年宣佈出櫃，同年就釋出其男友原來是Thom Browne的品牌總監，而Lee Pace本人亦相當喜歡這個牌子。值得一提的是，他出演的首部電影作品《Soldier's Girl》中，就飾演一位戀上美國軍人的變性人，他曾指出這一次機會除了可以挑戰有難度的角色，亦可以了解到擁有不同性向的角度，並相信可以幫助改變人們的既定看法。最後憑著這角色他得到了葛咸獨立電影獎的最佳突破演員。

圖片來源：Getty Images

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Zachary Quinto

現年44歲的Zachary Quinto成名作可謂是於美劇最瘋靡的年代出演《Heroes》主角的哥哥Sylar一角，近年的話就有《Star Trek》中飾演副艦長Spock都非常深入民心，而且戲裡戲外能夠駕馭的造型都非常多，於一次的訪問中他表明了同性戀者的身分，並指出是因為一位美國男童出櫃後自殺有感而發。

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Wentworth Miller

同樣因為美劇而為人所熟知的Wentworth Miller，《Prison Break》的主角身分定立了他的既定形象，雖然穿起西裝亦不失優雅，但本人在日常生活卻打扮得非常隨性。在《Prison Break》中有著小鮮肉般的定位，但時日已久現年已49歲。於2013年出櫃，原因是本來受邀出席俄羅斯聖彼得堡國際電影節，但當地卻推行反同性戀政策，所以回信拒絕並表明自己為同性戀者。他別具魅力的外貌可能是源自有著多國血統，包括來自父親的美國黑人、牙買加、英國、印度人、德國、猶太人，以及來自母親的俄國、法國、荷蘭、敘利亞和黎巴嫩血統。

圖片來源：Getty Images

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Ian McKellen

最後要介紹的一位相信已經超越大叔，現年82年的Ian McKellen在二戰時期出生，作為著名的英國男演員也被譽為是英國最傑出的演員之一，除了電影他亦涉獵莎士比亞劇作等多方面演出經驗，就他的戲劇成就於1979年已經榮獲英國CBE勳銜。不過在大眾的目光中最著名的角色定位當然有《魔戒》中的甘道夫以及《X-Men》中的磁力王。他可能是最早出櫃的演員，早在1988年就在訪問中承認自己的同性戀者身分，並且一直以來都致力為爭取同性戀權益而努力，是同性戀組織「石牆」的發言人。雖然在銀幕上他的造型大多都是魔幻而傳奇，不過真人卻是徹徹底底的一名英國紳士。