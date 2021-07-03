藝術｜「隱形雕塑」由空氣和能量組成竟有買家　牽涉盜竊概念疑雲

不知道大家欣賞藝術的角度是美學、概念、還是藝術家的故事？又不知道這件「隱形雕塑」大家會捨得花錢買嗎？

Salvatore Garau指作品存在於「真空」中，需要展示在一個五英尺乘五英尺的無障礙區域（圖片來源：Unsplash）

之前意大利藝術家Salvatore Garau創作了一件名為「Io Sono／I Am」的隱形雕塑，並不單單是看不見，是確確實實不存在的，而且這件作品最後以18,000美元成功出售。Garau指出，這座雕塑本身並不存在於現實，而是存在於「真空」中，而真空只不過是一個充滿能量的空間，它需要展示在一個五英尺乘五英尺的無障礙區域，或者是私人住宅中，它可以在任何光線下展示出來，因為它根本就不存在。那麼最後買家到底買了些甚麼回家？付款之後，買家會得到一張蓋章的付款證明。

Salvatore Garau（圖片來源：Salvatore Garau Instagram）

這並非Garau創作的首件「非物質雕塑」，他在售出「Io Sono／I Am」之前的一個月，曾在米蘭Piazza della Scala展示一件名為「沉思中的佛陀」的非物質雕塑，並在Instagram發布了一段關於作品的影片，標注了「它將永遠存在這個空間」，以及「你看不到它，但它是存在的，它是由空氣和精神所組成的」。

圖片來源：Tom Miller Official Blog

然而很快地，有網民也分享了一些自己的「隱形作品」，並思考藝術的分界到底是甚麼。但最出乎意料的是一位美國行為藝術家Tom Miller走出來聲稱自己才是隱形雕塑的最初創作者，他在2016年就已經有這個概念，也叫大家不妨搜尋一下「Tom Miller Nothing」就會知道早在Salvatore Garau之前他已釋出有關的作品概念，他覺得這個概念對他而言非常重要，於是曾經聯絡過Salvatore Garau卻不受理會，現已請了律師並計劃向Salvatore Garau提告盜竊了他的想法，他只希望自己的藝術工作能夠得到榮譽。