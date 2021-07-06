【NFT】神秘「金屬碑」作者再有離經叛道藝術　糞便雕塑貢獻人類

當這個世界已迎來NFT熱潮，還以為各式各樣的藝術品拍賣我們都不會覺得出奇，這個時候一位藝術狂人就走出來向大家展示他的「糞便雕塑」。

圖片來源：The Most Famous Artist

名為「The Most Sh*ttiest NFT」的作品是一段關於「糞便雕塑」的360度影片，其作者Matty Mo可能大家還未相當熟悉，但說到去年一度引起狂熱的神秘「金屬巨石」就至少略有所聞吧。話說去年由遊人發現了四個分別位於美國猶他州、羅馬尼亞、洛杉磯和約書亞樹國家公園內的金屬碑，乍看之下就令人不禁聯想到神作電影《2001太空漫遊》當中的黑色巨柱。當大家還在對金屬碑的來源議論紛紛之時，由Matty Mo創辦的藝術團隊「The Most Famous Artist」就走出來認頭，及後更指出如果有興趣的話，可以每支4.5萬美元認購，還會附上簽名認證。

The Most Famous Artist的創辦人Matty Mo（圖片來源：Wiki）

接下來，Matty的最新作品「糞便雕塑」可不是興趣使然的舉動，原來是受Seed Health委託製作的，後者是一所研究腸道健康的公司，雕塑中心的糞便正是出自Matty的腸道，雖然不知道會否因為名人效應而受到青睞，但如果說到是為慈善可能就會多了一重動機去支持這件作品，作品以1枚以太幣開始拍賣，目標是50以太幣或113,600美元，至於收益將會用於資助腸道健康與自閉症之間關係的研究。

「The Most Sh*ttiest NFT」（影片截圖）

糞便自古以來都附帶一種莫名的羞恥感，大眾都會覺得屎就是無聊和污穢，就算屎不臭都一樣看不起，但在科學的角度眾生皆平等，正正可以反轉這個觀念。糞便和在內的微生物對於人類健康和病理學可以開啟更深一層的理解，以Seed Health的研究為例，原來很多自閉症患者也有腸胃問題，當中的關係就有待研究，Seed Health曾經鼓勵人們提供糞便圖片，再以人工智能進行分析，此舉甚至獲得過《Fast Company》頒發的改變世界創意大獎。糞便對於人類社會貢獻良多，其實又何需忌諱？