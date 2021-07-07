最昂貴時尚撲克牌合集　Hermés售價最合理？　LV未算最奢華？

最近Dior釋出與藝術家Kenny Scharf的限量系列，以撲克牌為創作靈感，同時推出一副撲克牌，絕對是焦點之一。加上早前Hermés推出以小牛皮製的麻雀套裝，售價為40,400美元，隨即引起周邊不少朋友討論。其實高端時尚品牌，推出文具、日常用品或家品，也不是新鮮事，往往能夠將品牌的時尚基因注入，同時又採用高級物料打造，令作品的質感與價值也是充滿奢華氣派。今次就以撲克牌為主題，一口氣收羅四款時尚撲克牌，作為最昂貴時尚撲克牌合集。

Hermés （定價： $130美元｜約$1,100港元）

Hermés一直有推出不少生活家品，由餐具至浴室到辨公室均有涉獵，所以撲克牌自然不在話下。牌的背面用上品牌標誌性的馬作主軸，牌款的設計保留傳統氣息，牌邊就用上銀色色調，不失奢華感。另外一盒具有兩副撲克牌，完全符合大多撲克牌遊戲的基礎規定。

Tiffany & Co. （定價： $150美元｜約$1,165港元）

Tiffany & Co.將一套撲克牌的紅黑兩色，改為品牌最廣為人知的Tiffany Blue與黑色，圖案的設計也相當花俏，而背面是以1893 年芝加哥世界博覽會作基礎，另外配以Tiffany Blue皮套。

Louis Vuitton （定價： $590美元｜約$4,583港元）

Louis Vuitton沒有將代表性的印花大量地放到撲克牌上，只是背面加上品牌的全名，相對低調的設計。不過讓人心動是撲克牌套，採用鮮紅與天藍色作對比，不失其游牧生活理念。

+ 6

DIOR AND KENNY SCHARF（定價： $2,450美元｜約$19,030港元）

繼2021年秋冬系列的合作後，Kim Jones和Kenny Scharf再次聯手，推出限量系列，以撲克牌為創作主軸，而其撲克牌亦是限量產品，每款也具獨立編號。用上銀色黃銅卡盒，並鐫刻經典 Dior Obliqu圖案，整副54張卡牌也是重新設計，相信購入後也是以收藏為主。

撲克牌小歷史

(Getty Images)

撲克牌港人又俗稱為啤牌，源自52張的法國塔羅牌，後來美國商人再加入德國的2張鬼牌Joker，合共54張牌。不計鬼牌，52張是象徵全年52個星期。四種花與四季有關。每隻花其13張，代表一季13星期。如果將13張的點數相加，就是91點，而每季也是91天，鬼牌則是每年多出的日子，即是52星期再加上2天。另外全牌只有兩種顏色，紅色代表白天，黑色代表夜晚。