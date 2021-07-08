【藝術】盤點著名「屎尿系列」作品 排泄物藝術也可以價值數百萬
/ 2021.07.08
《Artist's Shit》（圖片來源：Wiki）
《Artist's Shit》
上回略略介紹過，「藝術家糞便」早已在1961年出現，由藝術家Piero Manzoni製作的《Artist's Shit》「屎罐頭」總共有90罐，每罐約重30克，每個罐頭都有編號，並以多國語言標注了「新鮮保存」，令人想入非非。在今天，可能大家會覺得藝術家頂多是賣名氣，但試想想在上世紀60年代此舉是非常之有前瞻性的，而且也是「現成物藝術品」（Found Object）的先驅之一。在當時一罐《Artist's Shit》要價37美元，據說是相等於當時的黃金價格，看來糞便稱之為「黃金」絕非戲言。後來作品被MoMA、法國龐比度博物館等收藏，並在2007年於蘇富比以12.4萬歐元成功拍賣其中一罐。
《Fountain》（圖片來源：Wiki）
《Fountain》
剛才所說的「現成物藝術品」的表表者，就要數杜象（Marcel Duchamp）於1917年的驚世之舉。杜尚本在1912年就憑著成名作《下樓的裸女二號》而聲名大噪，可是經歷了本來在巴黎展出時畫作被逼改名一事，他就索性放棄參展，甚至放棄繪畫，轉而批判藝術制度。於1917年在紐約由獨立藝術家協會舉辦的首場藝術展覽，協會指出只要任何藝術家付上6美元就能參展。可是協會卻收到一件名為《Fountain》（噴泉）的「小便兜」，上面簽上「R. Mutt」一名，後來協會表示由於這件作品「不道德且粗俗」，而且只是個普通的小便兜，這個做法猶如抄襲，並不允許展出。
說到這裡，大家當然就猜到《Fountain》是出自杜象之手，而且他認為有沒有親手製作並不是重點，而是他「選擇」了它，並賦予了其新的意義和視點。即使後來原品已經不見了，但直到1964年，杜象受委託重新製作17個重製品，後來分別在世界各大博物館中展出。雖然《Fountain》並算不上為「排泄物藝術」，但排泄物本身也是一種現成物，對於後世藝術界的影響相當深遠所以不得不提。
《Piss Christ》（圖片來源：Wiki）
《Piss Christ》
杜象的《Fountain》無疑是顛覆了藝術界的想像，甚至成功挑戰到藝術界的權威。接下來的這件攝影作品《Piss Christ》則受到宗教的強烈批判。一看到這幅圖片以及名字，就知道是用上尿液來創作。《Piss Christ》是美國攝影師Andres Serrano於1987年的作品，可謂是他最著名之作，其實除了基督之外，亦有其他尿浸系列如《Piss Elegance》、《Piss Satan》等，而且除了尿液之外，亦有用過血液、牛奶來創作。
《Piss Christ》一出就引發起保守派團體、藝術界，當然還有宗教的批判甚至譴責，在美學上，體液的意涵和視覺效果形成強烈的衝擊與反差，將體液透過攝影抽象化，即使只見到閃爍的泛黃氛圍，也難以抽離「污猥」的想法。回看Andres Serrano之前的作品，其實他曾經非常熱衷於宗教的美學，對他的創作也有很大的影響。不過後來他又曾明言，自己並不喜歡教會，他很認同基督的信仰及主張，但對於教會在歷史上總是對不遵行其綱領的人，例如黑人、少數族群、男女同性戀等相當壓制，令他不敢苟同。
《Oxidation Paintings》（圖片來源：佳士得）
《Oxidation Paintings》
Andy Warhol出名夠狂，說到「排泄物藝術」又怎少得這一號人物。沒有懸念地他的確用過尿液來創作。於70年代他曾經創作過一系列的《Oxidation Paintings》，看名字再看畫作都未必揭得開神秘的面紗，其實畫作是由尿液與金屬黃金底漆氧化後而成的。Manzoni受到杜象影響創作出《Artist's Shit》，成功將糞便放上神檯，而Andy Warhol又受到Manzoni的啟發，開始在尿液的化學反應上尋找可能性。
只不過與前者的作品不同的是，他沒有用上自己的「出品」，而是邀請朋友在畫布上小便，尿液與銅發生反應而變質，對於這個「作畫方式」，又有人將之與Jackson Pollock相提並論。不過其實畫作一出大眾並沒有很大的反應，直到傳奇畫廊高古軒一眼就相中這幅作品的價值，馬上就全都入手了。後來在2018年，系列中的一幅在佳士得以446,750英鎊拍出。