東京奧運即將在今個月開幕，假若沒有疫情的話一定會想親歷其境吧，最重要是東京亦是港人愛好吃喝玩樂之地，不過除了奧運之外，原來東京亦有新地標會在這個月開幕。位置在東京車站附近，一直都是購物逛街必然之選，光是地下街都夠消磨一個下午。由三菱地產策劃的「東京站前常盤橋再開發計畫」，最備受注目的有二個項目，其中一個「常盤橋大樓」已經在6月完工，即將在7月21日開幕，不過更為引人注目的卻是要等到2027年才落成的「Torch Tower」，樓高390米將成為日本最高的建築。

圖片來源：三菱地所／Mitsubishi Jisho Sekkei Inc.

佔地31,400平方米的大型開發計劃「TOKYO TORCH」位於日本歷史悠久的常盤橋區，計劃旨在進一步提高該地區的利用率，除了「常盤橋大樓」，商業區「TOKYO TORCH Terrace」和大型公園廣場「TOKYO TORCH Park」亦都會同時在7月21日開幕，將會結合辦公室、餐飲、購物、展覽、酒店等。屆時將會有多間日本著名食店以及品牌名店進駐，有著優越的地理環境，所以大多的餐廳都會設有戶外用餐空間，又會多一個享用日本美食的聚集地和購物天堂。由於常盤橋是平民錢湯文化（公共浴池）的發源地，這裡亦都會提供泡湯設施。

圖片來源：三菱地所／Mitsubishi Jisho Sekkei Inc.

至於Torch Tower亦將自然、建築和人類活動無縫融合，力求營造一個充滿創意的環境。觀景台將位於大樓頂部，邀請世界級酒店進駐57至61層，這裡可以坐享一覽無遺的東京景色。地下第一層至第六層設有零售區，三樓到六樓是多功能大廳。日本常有地震，日本建築在防災方面都下了不少功夫，莫論這座全日本最高的高塔，結合外殼振動控制結構，像貝殼一樣有效地使用外支撐將整個結構包圍起來，設計大大減少了地震或強風時的搖擺，並確保了全國最高水平的抗震性。