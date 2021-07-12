日本名廚級「碳鍋」要價3萬強大多功能物有所值 輕鬆處理高級食材

工欲善其事，必先利其器，即使居家煮食，合用的工具就有截然不同的感受。現今社會對於煮食這個技能已非必需，要不出外用餐，甚或是叫外賣也十分方便。純粹因為方便我們就要向外尋求？其實說到尾都只是煮食太「麻煩」，而且好像是要有天分或經驗才做得好。不過煮食用具日新月異，用傳統的用具當然追不上新思維，所以林林總總的多功能炊具盡現大家的眼前，例如今回要介紹這個奢華與功能性兼備的「ANAORI kakugama 碳鍋」，就連星級廚師都會選用。

乍看之下一塊立方黑石，其實兼具多功能煮食用途（圖片來源：ANAORI）

日本向來著重傳統，日本人往往能夠在歷史中找到重要的元素再融入創新意念。ANAORI Carbon是由創辦人穴織英一與日本廚藝界稱之為「料理之神」的小山裕久共同創辦，品牌對於碳素科技的知識獨當一面，相比起傳統炊具的用料如鑄鐵類產品，碳素材料耐磨損、抗熱震、有著導電性能佳等特性，是次的ANAORI kakugama碳鍋就是以碳石墨來製作。

除了燉、煮，亦能烤肉（圖片來源：ANAORI）

碳石墨抗損、耐熱、耐腐蝕、導熱和導電性能極佳，這些優點豈不是極為適合用於烹飪？除此之外，新品碳鍋兼具烤、燉、煮、炸、蒸多種功能，透過碳石墨特性可以在烹煮過程中對食材細胞的破壞減至最低，既保留到食材的營養與精髓，味道上亦可以鎖住原汁原味，並不需要高超的烹調技巧都可以處理到上乘的美食。原來碳石墨具有的遠紅外線量比起鑄鐵類產品多達五倍，可以如同炭火料理般將蓄熱性最大化。

（圖片來源：ANAORI）

一個鍋就處理到多國菜：

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除了用料的優勢之外，設計上亦對於烹調體驗展現出別出心裁的巧思。「Kakugama」這個字代表「矩形鍋」，碳鍋外方内圓，更是以一整塊碳石墨雕刻而成，設計靈感源自日本傳統羽釜飯鍋的圓形内部，至於邊角的半圓線條則參考了日本茶屋建築「幾帳面」的哲學，更有著源自江戶時代「一絲不苟、注重細節」之深意。正如剛才所說，渾圓的內部可以確保熱量均勻分散，將食材表面和內部溫度的差異降到最低，從而減少因加熱而造成的蛋白質或精髓流失。

是次有香港米芝蓮星級法國餐廳Louise用上碳鍋設計菜單，另外參與的名廚來自世界各地，包括北京大董；創設台北Raw餐館主廚江振誠；曼谷著名泰式餐館Bo.Lan夫妻檔Bo Song visava與Dylan Jones；孟買Masque餐館主廚Prateek Sadhu；新加坡The Ritz Carlton執行總廚Massimo Pasquarelli等（圖片來源：ANAORI）

雖然是來自日本的設計產物，但碳鍋能夠處理到的料理豈止於日式料理，由於兼具了烤、燉、煮、炸、蒸功能，所以大部分在家吃到、甚至名廚出品的巧手小菜都能夠盡善盡美地呈現出來。適逢碳鍋推出，品牌亦邀請世界各地的24位名廚用上碳鍋來發揮各自的潛力，香港方面就有米芝蓮星級法國餐廳Louise及其行政總廚Franckelie Laloum，設計一份六道菜ANAORI菜單，有興趣的朋友可以親身嚐試。至於「ANAORI kakugama 碳鍋」有分5.1升及3.4升兩款，參考價錢分別為3,490美元及2,490美元。家裡配備一個高級炊具，頓時將煮食這個生活難題化成樂趣，至於本來就愛好烹調的朋友，亦是一件不可多得的利器。