【環保東奧】運動員睡紙板床架定制床墊　獎牌原料來自廢棄電話？

相信大家已經準備好坐在電視（或電腦）面前收看東京奧運會。近年環保是世界議題，深入到生活，擴展到每個層面，在之後的數年，將會見到社會以至是工業、各產業迎接著環保的未來，當然奧運亦然。應屆的2020東京奧運會將會在各個方面應對環保、減排，當中相當有趣的就有供運動員使用的再生紙板床。

圖片來源：Airweave

是次奧運運動員使用的床架將會完全用上再生紙板製成，再配上由日本床上用品公司Airweave所設計定制的床墊，當中多達18,000張床，其中的8,000張將會重用在殘奧會。不論是回收紙板床架還是聚乙烯纖維製成的床墊，品牌均表示可以無限次回收重用，以切合應屆東京奧運會的可持續發展計劃。紙板床的優點還有易於組裝和輕巧便攜，之至於東奧和殘奧會用完之後，床鋪將會捐贈給國家組織，避免作為垃圾處理。

圖片來源：Airweave

其實日本向來都相當擅長用紙，由摺紙、紙藝、和紙等關於紙的出色工藝，以至是建築方面，都有用紙作為建材，原因是紙的支撐力可以超乎想象，正如沒有人可以將紙對摺七次以上，而且日本是一個地震頻繁的國家，紙亦有良好的抗震性，當中的表表者就要數到著名建築設計師坂茂，自90年代後專門為災區以紙設計製作臨時建築，當中在紐西蘭基督城的臨時紙教堂後來更成為了地標。

紐西蘭基督城臨時紙教堂（圖片來源：坂茂建築設計）

說回是次東奧的床鋪，對於運動員而言睡眠質素非常重要，甚至有機會影響到作賽水準。是次所用的床墊是經過定制的，品牌為此開發一個應用程式，運動員可先提交照片和身體測量值而定制出最適合自己的床墊。設計上由三個以聚乙烯纖維製成的獨立模塊組成，每個模塊有著四種不同的軟硬度，分別用於支撐頭肩、腰部和腿部，透過調整組合可以改善脊柱和睡眠姿勢。

圖片來源：2020東京奧運會

最後，除了床鋪之外早在去年東奧已經完成獎牌的製作，竟然是以向公眾回收的電子設備所提取的貴金屬來製成，自2017年開始收集，兩年間就有多達78,895噸的電子設備，當中包括621萬部智能電話，從中可以提取出32公斤黃金、3,500公斤銀和2,200公斤銅，如果對此沒有概念，可以2012年倫敦奧運會作參考，當時的金、銀、銅獎牌總共用了9.6公斤黃金、1,210公斤銀和700公斤銅，足夠用有餘了。