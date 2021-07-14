Aston Martin超級豪宅配套超乎凡人想像　買樓送車逐項設施同你數

買樓送車並不令人震驚，然而如果是車的牌子出豪宅、再送車，又會否令你心動？而且還是英國豪華跑車牌子Aston Martin。預計在下年之前Aston Martin Residences這個最新的超級豪華住宅開發項目將會落成，然而早在上年已經售出了60%單位，雖然是邁阿密樓價最高的樓盤，平均要價4,000萬美元，但亦十分搶手。

圖片來源：Aston Martin Residences

Aston Martin Residences樓高66層，共有391個單位，每個的室內面積由8,800平方英尺到10,000多平方英尺不等，每個單位都設有一個私人露台及游泳池，還附送一部Aston Martin DB11雙門跑車或DBX SUV。最近連最豪華的三套頂層公寓亦終於推出，價值約5,000萬美元，室內面積近20,000平方英尺，室外空間有額外多7,323平方英尺，由於頂層是每一層都獨佔的，所以可以做到環繞式露台，並設有私人游泳池，只有通過私人電梯方可進入。設備上還有室內健身房、水療中心、員工宿舍、廚房等等，這一次隨樓附送的是價值約320萬美元、全球只有24部的Aston Martin Vulcan。

圖片來源：Aston Martin Residences

Aston Martin Residences在地理上面非常優越，毗鄰比斯坎灣沿岸，66層的高度在這一帶算是最高，住上頂層的話就能每天獨享波光粼粼的廣闊豪華海景。在內裝方面，有著10至12英尺高的樓底，配以落地玻璃、白色大理石地板，廚房還是定制的。住得舒適還有賴於頂級設施配套，包括遊艇碼頭、Aston Martin俱樂部、屋頂直升機坪、藝術商務中心、畫廊、私人電影院、虛擬高爾夫球場、美容院等等，應有盡有、一應俱全。邁阿密的房產一直以來都吸引到不少明星富豪聚居，例如最出名的有人工島富豪區，又名明星島（Star Island），有不少荷里活明星以大企業的掌舵人入住，最新的Aston Martin Residences的奢華在邁阿密亦相當有看頭，難怪截至今天已經出售了超過75%的單位。