【設計】美國樓價最高比華利山新「植物建築」設有植物園與民共享

香港的樓價貴得嚇人，最大的問題是豪宅的價錢卻只有劏房的格局，倒不如來看看外國真豪宅確實住得舒適。

「One Beverly Hills」中兩座植物覆蓋的高層建築將會成為比華利山最高（圖片來源：Foster + Partners）

在美國最著名的豪宅區位於洛杉磯的比華利山，曾經是全美國最貴的樓價與地段，然而實際上這裡的富豪只佔人口大約10%，不過名氣已經足夠響遍全球。最近國際著名建築工作室Foster + Partners獲得重新開發比華利山一塊17.5英畝三角形地段規劃的許可，這裡將會開發一個植物園和植物覆蓋的高層建築。

（圖片來源：Foster + Partners）

兩座由植物覆蓋的高層建築將位於「One Beverly Hills」開發項目的中心，它們將成為比華利山最高的建築，「Santa Monica Residences Tower」樓高32層，高125米，28層高的「Garden Residences」高112米，除了這兩座高塔之外，同時亦會有一棟10層高的建築列入共享房屋計劃，將會有42間酒店客房及37套公寓在內，看來並不一定是富豪們才有幸享用。

三角地段中右手邊的是比華利希爾頓酒店（圖片來源：Foster + Partners）

這個三角形地段的其中一側是著名的比華利希爾頓酒店，於50年代建成的三臂形狀特色酒店，原來每年的金球獎頒獎典禮都會在此舉行，伴隨著這一次重新開發亦會為酒店升級新的車道、大堂以及宴會廳。酒店的游泳池將會被重新設計，增加36間全新池畔小屋，還將建造一個新的會議中心。

（圖片來源：Foster + Partners）

在這些建築之間8英畝的綠地將會成為植物園，當中一半會向公眾開放，內裡種植來自加州的40棵樹和250種植物，之外還有兩英里長的小​​徑伴隨著幽美的雕塑和水景。Foster + Partners方面表示比華利山本來是一片平坦的農田與綠洲，現在的做法只是抓住這一個靈感去發揮，創造一種與景觀融合的有機建築，與城市和公眾共享資源，將多種技術結合在一起降低碳排放和能源消耗，回收水會用於綠化，對一直以來面臨乾旱和水資源短缺的加州非常重要。