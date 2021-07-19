東京上空現7層高「人頭氣球」如伊藤潤二上熱搜榜　創作目的是？

近日在日本的社交媒體出現一項熱話，於東京都上空出現一個巨大的「人頭氣球」，旋即引起民眾圍觀、拍照並分享在社交媒體上，攻佔了日本Twitter的熱門搜尋。由於這個黑白氣球像真度十分高，酷似日本恐怖漫畫大師伊藤潤二1994年的作品《人頭氣球》（首吊り気球），網民直呼見到伊藤潤二真實版，還以為是在拍攝真人版電影，亦有不少民眾表示會嚇壞小朋友。

圖片來源：masayume.mouthplustwo.me

有看過伊藤潤二《人頭氣球》的朋友都知道這個氣球有多恐怖，並不只因為氣球的樣子如本人一樣，而是恐怖在它會追趕著本人直到將之上吊死亡，故事中氣球的出現源於一名女偶像上吊自殺，從而勾起人性的陰暗面，似乎對於當時的日本社會暗有所指。

伊藤潤二《人頭氣球》

不必推測，民眾很快就知道這是來自日本現代藝術團體「目[mé]」一件名為「正夢 masayume」（まさゆめ）的藝術作品，而且更是因應東京奧運而進行的其中一項藝術文化活動提案。目[mé]由三位成員荒神明香、南川憲二及増井宏文組成，「人頭氣球」的點子來自女生成員荒神明香14歲時所發的一個夢：在夢境之中一個黃昏她走在街上，抬頭望見的月亮卻是一個人臉，這個超現實的境象終於在今天化為現實，早在2019年他們就開始舉行「臉募集」，不分年齡、性別與國籍地收集了一千張臉，及後再舉行一個會議邀請各方人士表達意見去決定最終出現在空中的人臉，不過出現的時間、地點以及人臉的主人都沒有公布，團隊希望營造一種與作品偶遇的情況。

「正夢 masayume」舉行「臉募集」（圖片來源：masayume.mouthplustwo.me）

目[mé]其中一位成員荒神明香（網上圖片）

剛才說過作品亦有令人驚恐的成分，人是會對於不自然的真實性感到懼怕，更莫談有伊藤潤二的強力加持。團隊希望這張7層樓高的巨臉會令人思考既是個體亦是公共的存在，令觀眾從非現實的情況勾引出真實的感受。透過藝術創作，希望我們在現實中找尋另一種視角或另一種看待事物的方式。

團隊在作品介紹中提到2010年智利科皮亞波礦難，深埋地底69天的礦工們在艱難的生活中逐漸找到了牧師、醫生、記者等角色，在黑暗狹小的空間中找到了社會的縮影。我們看待事物的方式有時與我們的生存直接相關。還指出，無論情況多麼艱難我們都要試著用感性去看待，通過想象力去發現這個世界及其存在的意義。是次的人臉氣球即使在疫情時期中出現，也希望大家可以藉此覺得發生一些超現實或神秘的事情也許不錯的想法，希望喚醒大家的想像力，當人們圍觀氣球時，這張臉從天空中回望我們，就好像我們才是奇觀。

圖片來源：Twitter/fashionsnap