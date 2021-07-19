被稱為「下一位奈良美智」　八十後新晉當代女藝術家六角彩子

當八十後新晉藝術家開始漸露頭角時，在一份名為《2019全球青年藝術家TOP20拍賣市場報告》中，以全球1980後出生（四十歲以下）的藝術家作品拍賣成交額榜單中，排名第三的她，在日本更是被譽為「下一位奈良美智」。如果你關注著日本當代藝術應該聽過她的名字──六角彩子，如果還未認識就一起來了解她的成名之路。

六角彩子（ravenel）

六角彩子出生於1982年日本千葉，從沒修讀過任何藝術學校，所以其繪畫基礎與技巧可以說是自學成家。她表示於二十多歲才開始真正畫畫，開初只是為人繪製插畫。2003年時她遇到第一位伯樂──村上隆，她參加由村上隆領導的Kaikai Kiki公司所舉辦的日本東京第四屆「GEISAI藝祭」，這是一個專為年輕藝術家而設的比賽，她憑一個大頭的女孩畫像獲得「童子軍評審團獎」（Scout Prize）。隨後立即在東京藝術博覽會上亮相，之後就在世界各地的展覽出現。到2007年，在荷蘭的德萊夫畫廊（Gallery Delaive）舉辦首次個展後，作品就出現在二級拍賣市場，只是用了短短五年時間，就能踏入藝術拍賣市場，讓人著迷的是她的細膩天份，打破傳統的純真。

六角彩子《姊妹》，2007年作，成交價約3,195,652港元 （圖片來源：ravenel）

我是盡力回到兒時的心境和初衷來作畫的，每個人小時候都有過不加思考，只是拚命塗寫畫畫兒的經歷，觀眾看了我的畫，可能會回憶起那時的心境吧。 六角彩子

六角彩子《無題》，2011年作，成交價約2,866,667港元 （圖片來源：ravenel）

可能是因為六角彩子沒有受到正規藝術教育，亦可能因為她希望保持初心，又或者是受到義大利「貧窮藝術」（Arte Pover）流派影響，她喜愛直接用手觸摸顏料去繪畫，或是用上日常隨手可得的材料，如瓦楞紙與舊廢棄物進行創作，感覺猶如具體派（Gutai）般即興表演。而作品中大眼睛、長腿及長手臂女孩，有著日本動畫風與超扁平藝術風格（Superflat）味道。亦因為日本著名的藝術家奈良美智，也是以小女孩聞名當代藝術，所以近年市場上出現六角彩子就是「下一位奈良美智」的說法，令她作品連年打破成交紀錄，更是高於預估價數倍成交。

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六角彩子分別在荷蘭、丹麥（現代繪畫畫廊）、日本（Teo畫廊）、德國（Wild畫廊）、韓國（朱莉亞娜畫廊）、上海、新加坡與台北藝術博覽會等地舉辦個展，又曾在日本「第9屆藝祭藝術節」上獲頒「後藤明男賞」獎，人氣自然急升，而她畫作由主要由白石畫廊和阿姆斯特丹的德萊夫畫廊代理，白石畫廊正是主攻日本藝術，代理畫家包括草間彌生及奈良美智，所以在二級市場，更受亞洲地區藏家的青睞，特別是東京地區。