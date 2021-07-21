香港製造B.Y.O.B面膜　切合香港環境男女通用針對不同肌膚需要

還為物色專櫃護膚品牌而煩惱？外國品牌未必合適亞洲人肌膚；韓國產品尤其夏天又太過滋潤；日本牌子追求自然潤膚程度似乎又未如所願，如果大家都有同樣想法，以下介紹一個今年推出的香港護膚品牌B.Y.O.B可能就能迎合你口味。

圖片來源：B.Y.O.B

在使用過後，筆者十分認同品牌的其中一個主​​旨——我們沒有皇牌產品，只有因應不同人士和氣溫的常規而有效的產品。它是一個中性的護膚品牌，男女通用，首推了面膜及治療性精華系列各四款。創辦人Christal是一位護膚品配方師，產品更經由GMP認證的香港實驗室製造，堅持綠色及無害的配方，而且沒有經過動物測試，先具備了現今護膚品的基本要素。

「DSM深海深層保濕液態精華面膜（Deep Sea Mask）」（港幣298元，5毫升x 15片）蘊含海洋植物的養分，具有煥膚功效，可深層滋潤皮膚，為缺水肌膚注入來自汪洋大海的水潤成分。此一補水及舒緩面膜亦同時可作睡眠面膜，或配合底油及精華油作按摩精華，靈活照顧不同肌膚的需要。 （圖片來源：B.Y.O.B）

在面膜系列中，如果各位如筆者一樣，因為自己擁有如一般上班族長居冷氣房極缺水以致出油又輕微脫皮的肌膚，而且疫情至今或有些人都沒去過做Facial，DSM深海深層保濕液態面膜（Deep Sea Mask）可能就是最適合自己的產品。產品功效發揮得極致，把原本輕微脫皮的情況，在翌日變得平滑水潤有光澤，可算是預料之外的結果。

「GDM綠茶抗氧滋潤排毒面膜（Green Tea Detox Mask）」（港幣298元，5毫升x 15片）含有超過40%濃度的綠茶活性成分；綠茶有抗氧化的功效，提取綠茶中的活性成分注入面膜，抵抗自由基的侵害，均勻暗沉膚色，提升肌膚光澤度，令肌膚散發健康光采。 （圖片來源：B.Y.O.B）

另外GDM綠茶抗氧滋潤排毒面膜，看到抗氧化功效一般達熟齡女士男士都一定趨之若騖，內含40%濃度的綠茶活性成份。不過可能對於一些朋友而言卻有過份滋潤之效，而且產品指明比較適合乾肌人士，似乎提示自己要留到天冷乾燥時才好使用。筆者時有過份滋潤等問題討導致痘痘煩惱，再用HCM大麻籽舒緩面膜，又能把痘痘的紅腫即時消除，實在見效。

再次證明無論產品成分功效有多優秀，都不及找到肌膚需要而來得重要。產品包裝簡約而精緻，而且體積細小，獨立包裝，方便衛生。或許是本土品牌，它能夠了解到香港都市人的生活習慣與環境氣候，為我們找出了最適合的配方。如果大家有興趣，可以到門市或網購形式與摯愛體驗這份無負擔的肌膚重啟過程。