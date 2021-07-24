精選2022年旅程推介　旅遊設計師打造小眾南半球行程一探隱世秘境

踏入2021的下旬，想到上一次出走到外地已是差不多兩年前的事。在期望疫情退卻之時，不如開始為下一段全新旅程作規劃，單是想象世界各地的風光名勝，已經叫人心情愉快。最近旅遊專家Lightfoot Travel就帶來了2022年的精選旅程，當中會有當地導遊帶大家探索小眾秘點及地道文化，只要選定地點，住宿、餐飲和節目都會安排好，讓你輕鬆展開旅程。

圖片來源：Lightfoot Travel

充滿茶香的斯里蘭卡

斯里蘭卡是世界著名的茶葉之都，在這個充滿茶香的國度，也藏著很多自然美景。在16日的Classic Sri Lanka的行程中，大家會入住位於首都科倫坡（Columbo）的酒店，並首先到世界文化遺產——聖城阿努拉德普勒（Anurādhapura）參觀佛塔和千年遺址，一睹神聖的聖菩提樹（Sri Maha Bodhi）。之後就會到斯里蘭卡第二大城、位於山中的康提（Kandy），入住寧靜的Castlereagh Bungalow，參觀位於山區中心的茶園。Lightfoot Travel亦可為旅客安排茶廠私人導賞、野外午餐、到附近的Kitigula挑戰激流、甚至攀登著名的亞當峰觀賞日出。當中最不可錯過的行程，必定是到雅拉國家公園（Yala National Park）尋找當地野生動物，例如大象、黑熊和非常難遇見的斯里蘭卡豹！

圖片來源：Lightfoot Travel

讓你擁抱自然的新西蘭

新西蘭的一片自然靜土每年都吸引旅客到訪觀光。在Lightfoot Travel的規劃下，大家會在8日的旅程中入住三大頂級豪華酒店，舒適地展開探索大自然之旅。旅客先會到北面的島嶼灣安頓，然後可以在私人海灘釣魚，酒店的廚師更以大家的魚獲製作晚餐，非常地道。來到新西蘭當然要到附近的酒莊品嚐葡萄酒；同時大家亦可以到佔地6,000英畝的牧場與綿羊們享受一個悠閒下午。最後一天的旅程，大家更可乘直升機到米爾福德峽灣（Milford Sound）和神奇峽灣（Doubtful Sound）享受一日遊。

圖片來源：Lightfoot Travel

令人忘憂的馬爾代夫

馬爾代夫一向是大家心目中的度假天堂，光看著藍天白雲，就可以把所有煩憂忘卻。Lightfoot Travel特別推介位於馬爾代夫群島南部的Thaa環礁的COMO Maalifushi。從馬累機場乘坐水上飛機50分鐘即可到達。這座僻靜的酒店坐落在8公頃的熱帶植被上，四周環繞著碧綠的海水，寧靜而美麗。COMO Maalifushi擁有66間套房和別墅，當中更可享有私人游泳池和管家服務。如果是二人之旅，浪漫水上套房非常適合度蜜月，而寬敞的花園別墅適合有孩子的家庭。COMO Maalifushi除了有高級日本海鮮餐廳Tai，同時酒店可以安排浪漫的沙灘晚餐。節目方面，要好好放鬆的你就要到它們的高級水療中心COMO Shambhala享受一趟奢華Spa，而愛好水上活動的，就可以參加潛水或浮潛之旅，在適合的季節，更有機會看到鯨鯊啊！