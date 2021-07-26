天后JLo生日公開與蝙蝠俠熱吻照　Ben Affleck演員之外的驚人成就

美國天后Jennifer Lopez在7月24日生日，年過半百的她被譽為真實年齡52、身材年齡25的美魔女，今年更被選為「40歲以上最美名人」，不過近年最令她聲名大噪的卻是一個遊戲廣告，「哇！珍妮佛羅培茲」深入民心。藉著生日，JLo就在其Instagram發布比堅尼性感照片，但竟然在相集最後一張展示與曾經的舊愛、也是今天的戀人Ben Affleck的熱吻，雖然早前已被媒體拍到，但是次卻是主動公開。

圖片來源：instagram.com/jlo

Ben Affleck與JLo相戀早在2002年，當時他們被戲稱為「Bennifer」，不過短短兩年就分手，據說原因有部分是因為媒體的「過分關注」。大家對Ben Affleck近年的印象相信都是蝙蝠俠，雖然未算是最深入民心的一代，而且亦已宣布新任蝙蝠俠將會換人，不過Ben Affleck最大的亮點相信並不只演戲，今回就來看看Ben Affleck在演員之外兩個令人驚艷的身分。

Ben Affleck被說成身型最漲的蝙蝠俠（圖片來源：《Batman v Superman》／Warner Bros.）

Ben Affleck與Matt Damon（圖片來源：Getty Images）

Ben Affleck早在1995年開始演藝生涯並受到關注，雖然在2016年主演《蝙蝠俠對超人：正義曙光》後不斷被垢病為最差的蝙蝠俠，但他得到最多的殊榮卻是來自幕後。在1997年他與麥迪文共同為電影《驕陽似我》擔任編劇，並獲得當年的奧斯卡金像獎「最佳原創劇本」及金球獎最佳劇本。及後，在2007年憑著《失蹤人口》得到國家評論協會獎最佳導演處女作，不過說到最高的成就，莫過於2012年自導自演的電影《ARGO–救參任務》，獲得奧斯卡金像獎最佳影片、英國電影學院獎最佳影片、最佳導演和最佳剪輯獎、金球獎最佳劇情類電影及最佳導演獎等，不能盡錄。

（圖片來源：Getty Images）

2004年與JLo分開之後，Ben Affleck與另一位著名女星Jennifer Garner相戀並結婚，可惜最後亦未能走到老，至於導致婚變的原因據說是與他的惡習有關。Ben Affleck非常擅長撲克和21點，作為著名影星身家達1.3億美元，使他不用為賭博本錢而煩惱。最為人所津津樂道的莫過於2004年在加州撲克冠軍賽中贏得35萬美元並取勝，得到參加世界撲克巡迴賽決賽的資格。於2014年，他在拉斯維加斯的Hard Rock酒店賭場上亦一晚贏得80萬美元，可惜樹大招風，當晚就被賭場列入黑名單趕走並終生禁止再入此賭場，原因是他被發現懂得「數牌」。除了技術，他亦相當有賭運，就在上月他又被目擊到夥拍JLo入賭場玩老虎機贏得240萬美元。除了愛賭他亦愛酒，據說這是因為他曾經成名之快伴隨著龐大的外界壓力，以沉迷賭與酒來紓壓。

（圖片來源：Getty Images）

在荷里活中愛賭之人又何止Ben Affleck，與他一起奪下金像獎的麥迪文亦因為參演著名賭片《Rounders》（天才遊戲）之後愛上撲克，亦會參與名人慈善賭局。至於與麥迪文一起主演《Ocean's Eleven》（盜海豪情）系列的型佬佐治古尼亦都愛賭，甚至投資700萬美元到賭場自己做老闆。