名人熱捧電動單車潮牌　GD、BLACKPINK、藤原浩、余文樂皆為用家

崇尚健康與環保，身邊不少朋友都加入單車行列，隨著電動汽車的普及，電動單車也紛紛在各城市中盛行起來，雖然電動單車早已不是新鮮事，但身處香港的我們往往只能在旅遊時在其他地區體驗電動單車省力的速度體驗。不過在今年初運輸署擬修訂法例，電動單車以至是電動移動工具有望可以逐步放寬地合法使用。對此有興趣的朋友，就不得不先了解一下以下介紹的這個結合時尚潮流的電動單車品牌。

BLACKPINK的Lisa（圖片來源：instagram.com/super73）

Super73是一個來自洛杉磯的電動單車品牌，火速爆紅的原因莫過於GD、Justin Bierber、Post Malone、Will Smith、BLACKPINK的Lisa、藤原浩、余文樂等潮流明星皆選用，絕對是時尚生活態度的指標。品牌其中一個創辦人Jesse Wellens本來就是KOL， 不難見到品牌非常擅長利用網上宣傳及名人效應針對年輕人市場，將之搖身一變成為潮牌。不過品牌名符其實，不論設計還是功能性也是令人眼前一亮的。

Justin Bierber（圖片來源：instagram.com/super73）

Will Smith（圖片來源：twitter.com/super73）

Super73之前推出的第二代車款S2備受名人寵愛，外型貼近機車款式，設計上是相對少見的電動越野單車款，車身採用飛機所用的鋁合金，可以抗銹抗腐蝕，最高輸出功率達到2,000瓦，極速達到時速45公里，如果以時速30公里行駛則可以續航超過兩小時、約65公里，而轉用eco模式則可以行駛四小時約120公里，2,695美元不算是離地太高的價錢。

Super73 S2（圖片來源：Super73）

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圖片來源：余文樂微博

最近品牌推出新品，是為Z系列最新成員「ZX」，外型設計更輕巧一點，配備新款電子設備、更輕量的6061-T6鋁合金框架以及更大的可拆卸電池，而且價錢是更平易近人一點的1,995美元。憑藉全新設計的座椅、改進的人體工程學設計和提供更直立的騎行姿勢，ZX被說是品牌所有產品之中最舒適的作品，亦可以載乘客一名。

Super73 ZX（圖片來源：Super73）

據說所用的電池組與Tesla同款，新作採用最先進的615 Wh電池組，最高輸出功率達到1,350瓦，具有多種駕駛模式，在出廠Class-2模式下最高時速約為32公里，可以行駛48公里，輔助騎行則最長可以行駛約80公里。另外所採用的LZRD輪胎寬4.5英寸，是一款專為長途通勤而設計的街道行駛用輪胎，提高了轉彎抓地力及更長的輪胎壽命。

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本來品牌在歐美聞名起來，現在慢慢地在亞洲也成為熱捧對象，G-Dragon權志龍與Jennie戀情曝光後更被拍到前者開著Super73去約會，令粉絲們馬上查看這輛車的來頭，造成了莫大的加持作用。