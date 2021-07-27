名人熱捧電動單車潮牌 GD、BLACKPINK、藤原浩、余文樂皆為用家
/ 2021.07.27
BLACKPINK的Lisa（圖片來源：instagram.com/super73）
Super73是一個來自洛杉磯的電動單車品牌，火速爆紅的原因莫過於GD、Justin Bierber、Post Malone、Will Smith、BLACKPINK的Lisa、藤原浩、余文樂等潮流明星皆選用，絕對是時尚生活態度的指標。品牌其中一個創辦人Jesse Wellens本來就是KOL， 不難見到品牌非常擅長利用網上宣傳及名人效應針對年輕人市場，將之搖身一變成為潮牌。不過品牌名符其實，不論設計還是功能性也是令人眼前一亮的。
Justin Bierber（圖片來源：instagram.com/super73）
Will Smith（圖片來源：twitter.com/super73）
Super73之前推出的第二代車款S2備受名人寵愛，外型貼近機車款式，設計上是相對少見的電動越野單車款，車身採用飛機所用的鋁合金，可以抗銹抗腐蝕，最高輸出功率達到2,000瓦，極速達到時速45公里，如果以時速30公里行駛則可以續航超過兩小時、約65公里，而轉用eco模式則可以行駛四小時約120公里，2,695美元不算是離地太高的價錢。
Super73 S2（圖片來源：Super73）
圖片來源：余文樂微博
最近品牌推出新品，是為Z系列最新成員「ZX」，外型設計更輕巧一點，配備新款電子設備、更輕量的6061-T6鋁合金框架以及更大的可拆卸電池，而且價錢是更平易近人一點的1,995美元。憑藉全新設計的座椅、改進的人體工程學設計和提供更直立的騎行姿勢，ZX被說是品牌所有產品之中最舒適的作品，亦可以載乘客一名。
Super73 ZX（圖片來源：Super73）
據說所用的電池組與Tesla同款，新作採用最先進的615 Wh電池組，最高輸出功率達到1,350瓦，具有多種駕駛模式，在出廠Class-2模式下最高時速約為32公里，可以行駛48公里，輔助騎行則最長可以行駛約80公里。另外所採用的LZRD輪胎寬4.5英寸，是一款專為長途通勤而設計的街道行駛用輪胎，提高了轉彎抓地力及更長的輪胎壽命。
本來品牌在歐美聞名起來，現在慢慢地在亞洲也成為熱捧對象，G-Dragon權志龍與Jennie戀情曝光後更被拍到前者開著Super73去約會，令粉絲們馬上查看這輛車的來頭，造成了莫大的加持作用。
G-Dragon權志龍（圖片來源：Dispatch / Super 73）