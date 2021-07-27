挪威為《吶喊》藝術家開設博物館　傾斜外觀吸睛成奧斯陸地標

於挪威首都奧斯陸最近落成了一座13層高的博物館，專門為挪威著名藝術家Edvard Munch而設，如果對這位藝術家未有印象，說到《吶喊》就一定知道吧！這座博物館將會是世界上最大的藝術家作品集收藏館，其外型活像是一疊傾斜的雜誌報紙。

圖片來源：Estudio Herreros、攝影：Adrià Goula

這座建築「Munch」以藝術家來命名，由西班牙建築工作室Estudio Herreros操刀，位於奧斯陸海濱的顯眼位置，《吶喊》大家在網上就見得多，但或未能見到真跡，由1893年繪畫的《吶喊》兩個彩繪版本之一就會收藏於此，之後有機會定要去親身鑑賞。除了展示Munch的大量展品外，博物館還將展示奧斯陸幾個世紀的歷史，以不同觀點表現藝術家與他的家鄉之間的聯繫，一共有11個展廳包括用於展示較小平面作品的房間，在高達7米樓底的畫廊中會展出壁畫及巨型畫作，博物館最大的特點是分布在不同樓層的畫廊空間有著不同高度和房間大小，建築工作室認為這靈活的多樣性可以使藝術成為主角。

圖片來源：Estudio Herreros、攝影：Adrià Goula

Edvard Munch是著名的存在主義藝術家，而《吶喊》是當中的代表作，他一共畫了四個不同版本，博物館收藏其中一幅。《吶喊》關乎於生與死，強烈傳達出畫家的情感，畫中人的情緒被誇張放大，身後的背景表現一種末世的感覺。Munch後來說過他不會再畫一些靜態的事物，而是勾勒出活生生的人，表現出人類應有的感覺、痛苦、相愛等情感。

「Munch」博物館高13 層，提供超過26,000平方米的展覽空間，頂層設有俯瞰城市的觀景台。建築工作室表示無論白天還是黑夜「Munch」都是奧斯陸天際線上一個新的參考點，它為當地人和遊客提供了城市、周圍群山和奧斯陸峽灣的方向，關於傾斜狀，原來是為了呈現一種歡迎的姿態，邀請遊客在任何時間進入的意思。博物館外面看來是使用半透明材料，帶有波紋效果，由回收的穿孔鋁板製成的表面，具有不同程度的透明度。整個建築都使用再生材料，加上低消耗供暖和製冷等設計符合環保建築標準。博物館預計在2021年10月22日向公眾開放，大家可以從中全面地了解Edvard Munch和他如何為挪威及其他藝術家帶來影響。