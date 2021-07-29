香港劍擊隊男子花劍代表張家朗贏得冠軍，再迎來何詩蓓再為香港奪得一面銀牌，令全民振奮人心，這兩面獎牌著實得來不易。藉此機會今回就來看看關於奧運獎牌的小故事。

里約奧運獎牌（圖片來源：International Olympic Committee）

（一）環保里約奧運含金量最低

原來奧運金牌向來都不是純金，但銀牌卻一定要是純銀，金牌就要純銀之上再鍍上不小於6克黃金，而史上含金量最少的就是上屆里約奧運，金牌的含金量只是剛剛好的6克。其實這一屆的獎牌非常環保，每面獎牌都用上三成以上的回收物料，分別來自舊鏡子以及廢棄的X光片，據說每面獎牌都由人手花上48小時以上去製作，不過由於每面500克重的金牌只含6克黃金，作為最重量級的奧運金牌含金量卻只有1.2%，所以當時市價只約值587美元。

2010年溫哥華冬奧會獎牌（圖片來源：International Olympic Committee）

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（二）最貴金牌值3.2萬美元

數到市價最高的，莫過於是2010年溫哥華冬奧會金牌，除了重達17.6盎司以上（約498.95克），每一面金牌的正面都是來自具有民族特色的抽象畫的一部分，換言之每一塊的圖案都不一樣，由加拿大皇家造幣廠製造，當時市價約值3.2萬美元。至於夏季奧運會方面，2012年倫敦奧運的金牌亦重13.2盎司以上（約374克），約值2.2萬美元。再上一屆的2008年北京奧運會，雖然市價值1.13萬美元，卻只能在歷屆奧運金牌市價榜上排到第十，但由於每一塊都鑲上碧玉，實在是別具匠心。

1912年斯德哥爾摩奧運會開幕（圖片來源：Getty Images）

1912年斯德哥爾摩奧運會獎牌（圖片來源：International Olympic Committee）

（三）純金獎牌只需16美元

看到這裡就發現每一屆的獎牌都各有特色，不過都會有所規定，自1978年奧運會章程明確規定金、銀牌中銀的純度須高於92.5%，金牌含金量不少於6克，而且獎牌必須為圓形，直徑不小於60毫米，厚度不小於3毫米。不過原來在1912年以前的金牌都是由純金製作，1912年斯德哥爾摩奧運會的金牌重24克都是純金，不過那時的金價沒有升得很高，當時一塊金牌的成本只需16美元。

1936年柏林奧運會獎牌（圖片來源：International Olympic Committee）

（四）奧運獎牌拍賣紀錄

奧運獎牌有價，每屆頒發數千面獎牌，總會有一些流出市場，甚至在拍賣場上見到，有些運動員可能在老年或人生遇到困難時把獎牌變賣，有些則可能為了慈善而拿出來拍賣，至於史上最高的奧運相關物件拍賣紀錄，就是於2013年尾拍賣、著名美國黑人跑手奧雲斯（James Cleveland "Jesse" Owens）於1936年柏林奧運會中奪下4面金牌的其中一面，能夠以146萬美元之天價成交。

今屆奧運會獎牌（圖片來源：International Olympic Committee）

（五）最環保今屆奧運完全用回收物料造獎牌

相信奧運只會一年比一年環保，自2010年溫哥華冬奧，獎牌已經開始融入1.5%回收物料，在里約奧運用上30%，今屆更加是100%完全用回收物料製作。原來東奧自2017年就啟動了一個「從都市礦山中製作！大家的獎牌計劃」，以向公眾回收的電子設備所提取的貴金屬來製成獎牌，兩年間就有多達78,895噸的電子設備，當中包括621萬部智能電話，從中可以提取出32公斤黃金、3,500公斤銀和2,200公斤銅，2012年倫敦奧運當時的金、銀、銅獎牌總共用了9.6公斤黃金、1,210公斤銀和700公斤銅，所以所收集到的金屬於今屆足夠用有餘了。