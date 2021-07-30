奧運金牌時有流出市場或進入拍賣場，而史上最高的奧運金牌拍賣紀錄就是2013年著名的美國黑人跑手Jesse Owens於1936年德國柏林奧運會中奪下四面金牌的其中一面，拍出146萬6574美元之天價。其實每屆奧運頒發數千面獎牌，並非每一面都有價有市，更取決的是這面金牌所屬誰人。

Jesse Owens（圖片來源：Getty Images）

從後世的了解，Jesse Owens代表了美國田聯最高的榮耀，於1981年設立了以他命名的獎項用來表揚每年最出色的田徑選手。不過，原來在1936年德國柏林奧運會他的待遇卻沒有大家想象一樣。他先後在男子100米、跳遠、200米以後4×100接力賽中成為四冠王，得到四面金牌，這個傲人成就要到半個世紀之後才被美國田徑運動員Carl Lewis追平。

Carl Lewis（圖片來源：Getty Images）

在奧運舉行期間，Jesse Owens得到了全場的運動員及觀眾的掌聲、歡呼及支持，即使走到柏林街上也有市民認得甚至要簽名，可是由於這一屆是由納粹德國舉辦，當時希特拉僅與得獎的德國運動員握手，即使奧委會對此提出意見，要不全都握手，或全都不握，最後希特拉選擇了後者。不過這一點並沒有真正讓Jesse Owens放在心裡，他反而覺得當時的美國比起德國更為不尊重。他曾回憶說過，即使希特拉沒有與他握手，但曾對他揮手致意，並沒有完全不理由他。相比之下，當時的總統羅斯福以及下一任的杜魯門都沒有給予他任何的表示更莫談是榮譽。在當年奧運回國之後，隨即迎來美國總統競選，Jesse Owens在共和黨集會上指出，希特拉並沒有怠慢他，可是他為美國奪下四面金牌之後羅斯福總統卻從來沒有給予一紙賀電，相比之下美國對他更是不尊重。最後去到1955年艾森豪總統才認同他的運動成就，給予他「體育大使」的身份。

Jesse Owens（圖片來源：Getty Images）

即使在國際間大放異彩，但無改Jesse Owens黑人的身份在美國受到種族歧視的不公對待，甚至連找工作都有難度，幸得同為黑人的Bill Robinson幫助下在娛樂圈工作。Bill Robinson是當時美國炙手可熱的演出者，也是一名踢踏舞大師，他一生致力利用其知名度去改變美國對有色人種的不公，著名的事例有說服羅斯福總統在二戰公平對待黑人士兵，亦舉辦了美國首場黑人和白人可以一同入場觀賞的演出。對於這位前輩與心靈導師，Jesse Owens毫不吝嗇地將得到的四面奧運金牌中的其中一面贈予Bill Robinson，而這一面金牌正正就是史上最高成交價的那一面。

1936年柏林奧運會金牌（圖片來源：International Olympic Committee

隨著時代的更替，Jesse Owens的成就慢慢得到遲來的肯定。後來在美國擔任跑步教練，艾森豪總統多次派他進行國際友好訪問，並在美國奧委會的董事會任職，他亦經常公開反對種族隔離和種族主義，直到1974年入選國家田徑名人堂，於1976年福特總統授予他總統自由勳章，福特總統指出在1935年他還是大學生，曾親眼見證著Jesse Owens在45分鐘內打破了三項世界紀錄。