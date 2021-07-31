斯里蘭卡寶石商人在家挖井挖出世上最大藍寶石　重半公斤值1億

大家有沒有想過家裡的地底可能會藏著億萬秘寶？這並非引人遐想的童話，最近在盛產寶石斯里蘭卡有一戶寶石貿易商在家命工人挖井的時候發現，一顆世界上最大的藍寶石正沉睡於地底，當下令他既驚又喜。

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這位寶石貿易商Gamage先生所居住的地方是位於斯里蘭卡Ratnapura地區，那裡出名寶石資源豐富，在古文中意思為寶石之城，在現代亦都是有名的南亞國家寶石之都，過去曾在那裡發現過不少其他有價值的寶石。Gamage是當地的第三代寶石商人，他一發現了後院的藍寶石馬上就告知了當局，但他們花了一年多的時間清理寶石上的泥土和其他雜質，然後才能對其進行分析和認證。

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這顆藍寶石被命名為「意外藍寶石」，重約510公斤或250萬克拉，鑑定之後推測是在大約4億年前形成的，由於其稀有性以及世界首屈一指的大小和重量，在國際市場上的估計價值高達1億美元。縱使價值天價，斯里蘭卡於去年透過出口寶石、切割鑽石和珠寶賺取了大約50億美元，對比之下這顆稀世寶石恍如冰山一角，也印證了斯里蘭卡的寶石事業是多麼的吸金。

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人們最常聽到的寶石不外乎是藍寶石和紅寶石，一般而言藍寶石比起紅寶石的淨度更高、尺寸較大，然而藍寶石也不一定要是藍色，不列入紅寶石類別的紅色剛玉也適用於藍寶石的名稱，而且還有一類彩色藍寶石，可以有著紫羅蘭色、綠色、黃色、橙色、粉紅色、紫色等等的顏色變化，有時在日光下呈現藍色、在白燈下呈現出紫色，甚至有些是灰色、黑色或褐色。