《鬼同你住》港式驚慄喜劇批判荒謬樓市　專訪黃又南、導演陳果

電影諷刺時弊，總會令人看得過癮。最近金像導演陳果自編自導，為大家推出驚慄喜劇《鬼同你住》 （Coffin Homes），即將在8月5日上映，以超現實手法將批判香港樓市荒謬，論盡天價豪宅無良劏房。是次再與一手帶入行的黃又南合作，戲中飾演地產經紀花式賣凶宅，連自己都欣然入住，最終為了簽單竟與鬼談判⋯⋯藉著新戲上映之前，我們請來導演陳果及又南進行訪談。

《鬼同你住》電影劇照

【專訪導演陳果】

鬼片多數關屋事，偏偏這是香港人最關心的議題

原來是次順利開戲，也因為與傳統鬼片有所不同。不論中西文化，鬼大多都與屋有關係，因為屋總比人長壽，而人也離不開生老病老。屋是人的基本生活要求，導演思考香港人最關切的住屋主題，如何用鬼融入當中，一般的套路莫過於入住、遇鬼、一輪交手最後離開，但這一次卻竟然與鬼談判。除了劇本，角色設計亦要有共鳴，對白極盡諷刺，也是順利開戲的一大原因。

（黃舒慧攝）

怕不怕香港特色的鬼片終有一日會消失？

「港式鬼片有很多遊戲規則及玩法，例如不能見光的鬼，疆屍原來是瞎的，遇到要閉起呼吸，也有會上身、有法力的鬼，由導演決定鬼要有甚麼功效，如何推進劇情，反正從來無人／鬼會走出來說鬼應該是怎樣的，也沒可能寫實。鬼片以前是五大類型片，現在只時有一兩部，由於電影合拍化，所以鬼片買少見少。久而久之，現在的『00後』成長背景都甚少接觸，就怕之後連受眾都沒有了。」

（黃舒慧攝）

但我相信鬼片不會滅亡

「鬼在不同國家、文化有不同的身份，鬼片各有各拍，即使是泰國作為佛教國都對鬼亦不抗拒。」對香港人而言，或者鬼是曖昧的存在。我們把鬼放在嘴邊，用來強調語氣取代粗口，同時又會忌諱。「中國人入屋拜神，很多人家門前都有個『門口土地財神』，求個平安，民間流傳從小洗腦，正如外國的『上帝保祐』，已經成為了生活的一部分。」

《鬼同你住》電影劇照

借鬼批判香港樓市荒謬

「如果說到明知家裡有『東西』都要硬著頭皮去住，而原因只是因為要『上車』，就無論如何都說不過。平生不做虧心事就不怕？其實是最大的藉口。」又要驚又要住，理智一點都知道住不過，但正如戲中金句：「炒樓不應太理智！」、「香港人怕沒地方住，多過怕鬼！」，看得觀眾苦笑多過驚恐。「鬼有好多種，恐怖亦然，正如以前的作品《餃子》，表現的是心靈上的恐懼，對女人而言最恐怖的都不是鬼，而是不美。」導演希望觀眾看畢電影，以娛樂的心態走出戲院。將社會議題放入電影，希望提醒大家有些事是終要面對的，但最諷刺的是其實改變不了現況，只能以一笑一嚇作好心理準備，香港人需要發洩。

【redemptive】Shirt、Vest（黃舒慧攝）

【專訪黃又南】

你個人覺得無樓住恐怖，還是與鬼一起住恐怖？

「我覺得是後者，因為我相信世上是有鬼亦都怕鬼，如果與鬼一起住，必定每晚都不能好好休息。藝人這一行休息是非常重要，有時一天或許只能夠睡一或兩個小時，所以我寧願選擇無樓住。」

【sacai】Baseball Jacket、Tee（黃舒慧攝）

【sacai】Tee、Pants（黃舒慧攝）

2001年以組合出道同年就參與陳果的《香港有個荷里活》，那時還被提名金像獎與金馬獎最佳新演員，回想當時的表現，心態上有甚麼變化？

「初出道時根本是白紙一張，去到片場只是用最自然或是玩樂的狀態去拍攝，到現在我依然覺得片場像遊樂場，不過同時要保持對角色的投入。其實每一部有演出的電影，我都會重看再重看，對自己的要求也會比以往提高。現在接到角色後，會深入研究人物關係，希望一到片場，留意四周環境後，就能投入到角色的演出。」

經過《香港有個荷里活》、《紅VAN》到今次《鬼同你住》，與導演陳果會不會多了默契？拍攝時更順利？

「始終是『阿果』帶我入行，相信雙方是有一定的信任度，即使到現在他對鏡頭的執著依然特別有火，又或者我已經習慣被他鬧了，有時沒有被鬧反而不習慣，當然不是無理取鬧！去到他的辦公室，看到陳列出來的金像獎與其他國際獎，我反而在思考⋯⋯」

我覺得我不夠努力，我不想有遺憾，想再嘗試更多角色。 黃又南

【sacai】Tee、Pants（黃舒慧攝）

你曾到中國發展，到近年重心又放回香港，反觀在整個演藝生涯，你怎樣看香港電影？

「拍攝《葉問》之後，在國內的機會多了不少，直到2012年SHINE重組之後，我就開始留在香港發展，我自己是一個香港人，又是拍香港電影長大，現時拍電影已經相當艱難，所以我會更加珍惜每一次寶貴的拍攝機會。另外近年很多香港新晉導演的作品中，都看到有不少演員減片酬演出共度時艱，也令我肅然起敬。」

怎樣消磨疫情中的空閒時間？

「全地球停，自己都不要停。以往一年或會有三、四部電影，到有段時間真的一部也沒有，我向公司要求每星期也要開會，大家也要互交功課。因為有了更多時間，我看了很多以往想看的電影，如馬田史高西斯（Martin Scorsese）所有經典作品，我又很喜歡羅拔迪尼路（Robert De Niro），將他所有演出的電影也看一遍。希望好好增值自己，等機會到的時候，可以再全力衝。」

電影簡介： 由安樂影片榮譽發行，繼《餃子》、《紅VAN》及《三夫》後，「最草根」的香港金像導演陳果又一凶猛話題傑作《鬼同你住》 （Coffin Homes）將於8月5日香港上映，敢問全港市民：「同鬼住恐怖？定無屋住恐怖？」黃又南飾演地產經紀，為了豐厚佣金賣命狂推銷凶宅！電影入選第23屆意大利遠東電影節競賽部份、紐約亞洲電影節「流派大師」單元。由黃又南、太保、車保羅、李麗珍、邵音音、魏秋樺、文雪兒、麥家琪、張達明、龍天生、艾威及楊偉倫等聯合主演。

《鬼同你住》電影劇照

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《鬼同你住》電影劇照

《鬼同你住》電影劇照

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