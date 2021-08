Tiffany & Co.鑽石鑑證體驗　親身了解每顆閃鑽背後的故事

從一塊不起眼的灰黑色原石,到成為閃爍璀燦的昂貴珍品,一顆鑽石由被開採的那刻就踏上一段非凡旅程。最近Tiffany & Co. 就帶來了「The Diamonds Of Tiffany」互動體驗,希望讓大家有機會可以了解到一顆閃鑽背後經歷的每個工序。而Tiffany & Co. 亦是全球首個公開提供100%鑽石供應鏈資料的珠寶品牌,讓大家欣賞手中美鑽時,也會懂得品牌對於鑽石的堅持和原則。