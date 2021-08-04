Tiffany & Co.鑽石鑑證體驗　親身了解每顆閃鑽背後的故事

從一塊不起眼的灰黑色原石，到成為閃爍璀燦的昂貴珍品，一顆鑽石由被開採的那刻就踏上一段非凡旅程。最近Tiffany & Co. 就帶來了「The Diamonds Of Tiffany」互動體驗，希望讓大家有機會可以了解到一顆閃鑽背後經歷的每個工序。而Tiffany & Co. 亦是全球首個公開提供100%鑽石供應鏈資料的珠寶品牌，讓大家欣賞手中美鑽時，也會懂得品牌對於鑽石的堅持和原則。

今次的體驗在Tiffany北京道一號店舖舉行，店內有佈置成紐約工作坊的區域，開始鑽石之旅。大家首先會有機會了解工藝精湛的工匠如何為鑽石進行拋光及切割，令每顆鑽石可以光芒四射、炫目動人。在互動體驗中，Tiffany 專業鑽石鑑證師更會帶領客人親身體驗 Tiffany嚴謹的鑽石4C鑑證過程，包括鑑證其切割、淨度、成色及克拉。

Tiffany的鑽石鑑證師採用經專業核准的「比色石」來評定每顆鑽石的顏色，為其歸入適當的顏色等級，並以最高等級 D（無色）到Z（飽和）來標示。而要成為一顆Tiffany出品的美鑽，其顏色必須符合「I」級或更高的級別；如果鑽石介乎於兩個成色等級之間，Tiffany 的鑽石鑑證師就只會將其成色評為較低的一級。而客人亦有機會穿上Tiffany實驗室外套，在場景中拍攝留念。

為了讓客人可以深入了解鑽石之王 （King of Diamonds）Charles Lewis Tiffany背後的故事，專業鑽石鑑證師亦會為賓客講解每顆鑽石採購、鑑證方面及工藝的資料，同時介紹品牌如何以先進儀器去為鑽石進行嚴謹的成色及凈度鑑證過程。

在「The Diamonds Of Tiffany」互動體驗的最後一部分，客人可以欣賞一系列Tiffany 的鑽戒，包括經典的Tiffany Setting及最新的The Charles Tiffany Setting系列等等，相信到時候大家再觀賞品牌的鑽石，都會有不一樣的角度和感受。