Elon Musk也支持｜認識YouTube界最大慈善家　MrBeast創意變金術

在疫情的影響下,大、中、小學也出現停課,在家辦工亦實施了一段時間,讓各界人士在網上活躍時間增加,自然令一眾網上創作者受惠。今回不談最賺錢的YouTuber,細說一位最會花錢的YouTuber。

因疫情大家有很多時間花費在網上。(圖片來源:getty)

網絡世界蓬勃起來已成事實,內容創作者也開始將流量轉化為金錢,不少YouTuber與直播主也演化出其商業模式。近於台灣最近就有香港電競冠軍toyz大戰亞洲統神事件,連台灣網上媒體也有報導,日本有美女大胃王Yuka Kinoshit(木下ゆうか)與東海オンエア,而美國有一位大曬金錢吸粉的YouTuber——MrBeast,亦是今次的主角。

MrBeast(圖片來源:twitter@MrBeast)

2012年當時只有13歲就已經開始經營YouTube的MrBeast,原名是Jimmy Donaldson,出生於美國,最初以遊戲實況為主,不過技術層面與樣貌也不出眾,所以寂寂無名,而影片平均只有1,000次觀看。即使如此,在他上大學只有15天時,就決定退學,希望全心全意投入MrBeast,背水一戰的時期,他努力研究YouTube的研究演算法與發熱影片的成功之處,憑用上39小時完成的《Counting to 100,000》影片,就是簡單直接對鏡頭由由1數到100,000,短短幾天就被觀看了成千上萬次,讓MrBeast開始受到大眾關注,同時亦找到自己的創作方向,推出不同的挑選系列。雖然一系列的短片都貌似標題黨,但卻如實執行所有挑選,有成功有失敗,如《Counting to 200,000 (Road to Mill)》、以100個擴音器震碎玻璃、用1小時看著油漆變乾與嘗以一整天旋轉指尖陀螺等等,單是一年間就成為百萬YouTuber,相信已經是不少YouTuber的夢想,但MrBeast並沒有滿足。

現時主頻道MrBeast有6590萬人訂閱,另外還有5個小頻道,訂閱數破億。(圖片來源:YouTube@MrBeast)

MrBeast在成名後,再慢慢步向另一個高峰,他大曬金錢來製造關注,雖然有媒體形容為「土豪」式,不過MrBeast其實絕大部份也是以慈善為主,並且開創高成本的YouTube片製造風格。最初收到客戶的邀請,MrBeast主動提出增加金額,而他表示會將所有收益用來捐贈流浪漢,最初商家也疑惑,為什麼有YouTuber不收贊助費,將全數用來捐贈,最後廠商答應後影片成功引起話題。期後MrBeast發起多個真人比賽,當中大多也是高額獎金,例如邀請不同的參賽者競爭誰能在馬桶上待最久,贏家可獲得100萬美元獎金。

在馬桶上待最久的挑戰賽,贏家可得100萬美元獎金。(圖片來源:YouTube@MrBeast)

更多MrBeast大曬金錢吸粉活動:

我們擁有貨真價實的影響力,可以帶來真正的改變。 MrBeast

同時間MrBeast被譽為YouTube界最大慈善家,他曾向無家可歸者收容所捐贈10萬美元的物品、向退伍軍人受傷戰士計劃捐贈了3.2萬美元、向聖裘德兒童研究醫院捐贈了7萬美元及向洛杉磯的動物庇護所捐贈了1萬美元等等,他多數是一次性捐贈一大筆資金,漸漸成為YouTube界的清泉。2019年時,更發佈一項名為Team Trees籌款挑戰賽,以種植2000萬棵樹來慶祝MrBeast在YouTube上獲得2000萬訂閱。56天內便吸引超過50萬人捐款,籌集達2,000萬美元資金。在此活動中吸引到Twitter創辦人Jack Patrick Dorsey、Salesforce執行Marc Benioff、YouTube執行長Susan Wojcicki、Shopify執行長Tobey Maguire等人捐贈,當中更包括Tesla創辦人Elon Musk捐出100萬美元。

上年應粉絲要求挑戰種植2000萬棵樹,結果MrBeast與朋友一起一天才種了300棵樹,所以發動#TeamTrees挑戰,結果引起各界迴響。(圖片來源:YouTube@MrBeast)