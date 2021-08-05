Elon Musk也支持｜認識YouTube界最大慈善家　MrBeast創意變金術

在疫情的影響下，大、中、小學也出現停課，在家辦工亦實施了一段時間，讓各界人士在網上活躍時間增加，自然令一眾網上創作者受惠。今回不談最賺錢的YouTuber，細說一位最會花錢的YouTuber。

因疫情大家有很多時間花費在網上。（圖片來源：getty）

網絡世界蓬勃起來已成事實，內容創作者也開始將流量轉化為金錢，不少YouTuber與直播主也演化出其商業模式。近於台灣最近就有香港電競冠軍toyz大戰亞洲統神事件，連台灣網上媒體也有報導，日本有美女大胃王Yuka Kinoshit（木下ゆうか）與東海オンエア，而美國有一位大曬金錢吸粉的YouTuber——MrBeast，亦是今次的主角。

MrBeast（圖片來源：twitter@MrBeast）

2012年當時只有13歲就已經開始經營YouTube的MrBeast，原名是Jimmy Donaldson，出生於美國，最初以遊戲實況為主，不過技術層面與樣貌也不出眾，所以寂寂無名，而影片平均只有1,000次觀看。即使如此，在他上大學只有15天時，就決定退學，希望全心全意投入MrBeast，背水一戰的時期，他努力研究YouTube的研究演算法與發熱影片的成功之處，憑用上39小時完成的《Counting to 100,000》影片，就是簡單直接對鏡頭由由1數到100,000，短短幾天就被觀看了成千上萬次，讓MrBeast開始受到大眾關注，同時亦找到自己的創作方向，推出不同的挑選系列。雖然一系列的短片都貌似標題黨，但卻如實執行所有挑選，有成功有失敗，如《Counting to 200,000 (Road to Mill)》、以100個擴音器震碎玻璃、用1小時看著油漆變乾與嘗以一整天旋轉指尖陀螺等等，單是一年間就成為百萬YouTuber，相信已經是不少YouTuber的夢想，但MrBeast並沒有滿足。

現時主頻道MrBeast有6590萬人訂閱，另外還有5個小頻道，訂閱數破億。（圖片來源：YouTube@MrBeast）

MrBeast在成名後，再慢慢步向另一個高峰，他大曬金錢來製造關注，雖然有媒體形容為「土豪」式，不過MrBeast其實絕大部份也是以慈善為主，並且開創高成本的YouTube片製造風格。最初收到客戶的邀請，MrBeast主動提出增加金額，而他表示會將所有收益用來捐贈流浪漢，最初商家也疑惑，為什麼有YouTuber不收贊助費，將全數用來捐贈，最後廠商答應後影片成功引起話題。期後MrBeast發起多個真人比賽，當中大多也是高額獎金，例如邀請不同的參賽者競爭誰能在馬桶上待最久，贏家可獲得100萬美元獎金。

在馬桶上待最久的挑戰賽，贏家可得100萬美元獎金。（圖片來源：YouTube@MrBeast）

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我們擁有貨真價實的影響力，可以帶來真正的改變。 MrBeast

同時間MrBeast被譽為YouTube界最大慈善家，他曾向無家可歸者收容所捐贈10萬美元的物品、向退伍軍人受傷戰士計劃捐贈了3.2萬美元、向聖裘德兒童研究醫院捐贈了7萬美元及向洛杉磯的動物庇護所捐贈了1萬美元等等，他多數是一次性捐贈一大筆資金，漸漸成為YouTube界的清泉。2019年時，更發佈一項名為Team Trees籌款挑戰賽，以種植2000萬棵樹來慶祝MrBeast在YouTube上獲得2000萬訂閱。56天內便吸引超過50萬人捐款，籌集達2,000萬美元資金。在此活動中吸引到Twitter創辦人Jack Patrick Dorsey、Salesforce執行Marc Benioff、YouTube執行長Susan Wojcicki、Shopify執行長Tobey Maguire等人捐贈，當中更包括Tesla創辦人Elon Musk捐出100萬美元。

上年應粉絲要求挑戰種植2000萬棵樹，結果MrBeast與朋友一起一天才種了300棵樹，所以發動#TeamTrees挑戰，結果引起各界迴響。（圖片來源：YouTube@MrBeast）