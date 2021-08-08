帶領Uniqlo起死回生的日本設計鬼才佐藤可士和操刀最新純白廁所

早前跟大家跟進過日本東京的「THE TOKYO TOILET」計劃，17個特色廁所分佈在澀谷區不同地方，個個均出自名師的手筆，一反廁所令人感到厭惡的感覺，從此廁所都可以成為地標。17個廁所還未全部落成，分別出自安藤忠雄、伊東豐雄、坂茂、NIGO®️以及隈研吾等大師之手，而最近就有一個由被譽為日本設計鬼才的佐藤可士和所操刀的純白廁所終於面世。

圖片來源：tokyotoilet.jp

佐藤可士和不只是設計界的鬼才，亦都涉獵廣告營銷策略，最多人認識的經典案例，就是將本來瀕臨倒閉邊緣的Uniqlo靠著改變Logo設計而起死回生，至今無人不曉。今次這個廁所的設計主軸為乾淨安全，位於惠比壽車站前的廁所是人們每天都會看到的街區標誌，佐藤可士和認為不應該太顯眼，所以相比「THE TOKYO TOILET」計劃的其他廁所算是比較低調的存在。

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設計離不開以人為本，作為人人都會使用的公共設施，廁所應易於進入、便於使用，並具有乾淨的外觀，令路人感覺更明亮、更清新，對佐藤可士和而言這些都是理所當然的考慮。外觀設計恍如鋁製百葉窗，予人一種明亮輕盈的印象，試圖創造一種與城市景觀自然融合的安靜外觀。

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廁所有兩個入口，走廊呈U形，設有五個不按性別劃分的廁所隔間，底下的燈光滲透使走廊有著充足光線，在夜晚上使用格外溫暖給予安心感。「THE TOKYO TOILET」計劃計上佐藤可士和這個純白廁所已經推出了10個，餘下的7個將會在2022年3月前建好，慢慢推出大家眼前。