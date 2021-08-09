盤點10款最貴寵物貓（下）油王至愛、一隻貓比一架車價值更高？

上回盤點10款全球最貴貓種，從遺傳學家和考古學家的研究中，淺談貓的歷史與如何與人類建立關係。在馴化過程中，貓是作主導而非人類，加上並不依賴人類提供食物，主要是杜絶人類糧倉的鼠患。如果對比狗的話，狗一開始就是主要幫助人類打獵，並與人類分享獵物，明顯親疏有別。不過貓與人也有著過萬年的共存關係，演變至今自然不單是寵物，更成為地位的象徵。上次談及了挪威森林貓（Norwegian Forest Cat）、埃及猫（Egyptian Mau）、英國短毛猫（British Shorthair）與蘇格蘭折耳貓（Felis silvestris catus）均入在價值上列入十甲位置，而向來予人印象矜貴的斯芬克斯貓（Sphynx）俗稱無毛貓，只是排名第六位，相信頭五位必有驚喜。以下談及的價值因從外國多個網站售價作標準，所以到港後價錢有別，不妨以欣賞貓品種的角度來了解，而且也絕對支持領養而非購買。

俄羅斯藍貓（Russian Blue）（圖片來源：IG@xafiandauri）

＃５ 俄羅斯藍貓（Russian Blue）最低約$2,000美元

俄羅斯藍貓（Russian Blue）亦名阿克漢格藍貓，是源自原產地俄羅斯阿爾漢格爾斯克港，在過去毛色是藍色，原先在俄羅斯與斯堪地那維亞地區也有培育俄羅斯藍貓，但到第二次世界大戰時期，因為交通中斷令純種藍貓血緣狹窄化，才混種交配，演變成現代的灰藍毛色。因為其身上藍色間雜銀色漸層的毛髮，此毛色中並不常見，故被視為一種貴族貓。此貓種相對具有很強的學習與自主能力，開門與開窗等簡單行為絕對難不到牠們，並且會對喜愛的對象呈現高度忠誠，加上壽命可長達20年，有些甚至活上25年，所以深受貓奴們歡迎。

#4 彼得博爾德貓（Peterbald）最低約$4,000美元

彼得博爾德貓（Peterbald）又被稱為「彼得禿」，在「無毛貓」系列中最為常見的三位就是斯芬克斯貓（Sphynx）、唐斯芬克斯（Donskoy）與彼得博爾德貓（Peterbald），上回已經介紹了斯芬克斯貓（Sphynx），彼得博爾德貓正是由斯芬克斯貓演化而來，在1994年於俄羅斯聖彼得堡研發，由斯芬克斯貓為藍本的實驗結果。其實世界上有三大世界登錄貓種權威協會，包括國際貓協會TICA（The International Cat Association）、美國愛貓者協會CFA（The Cat Fanciers’ Association）、歐洲貓咪聯盟FIFE（Fédération Internationale Féline）。除了唐斯芬克斯（Donskoy）能被認可外，其他兩款也是被否定，最主要原因是他們反對不道德的配種，基因突變其實是生理缺陷，但因為有利可圖關係所以進行不人道的繁殖，而且本身斯芬克斯貓（Sphynx）的幼貓死亡率極高，所以令配種的彼得博爾德貓（Peterbald）更加罕有，即使全球各大貓種協會嚴令禁止，也無阻此貓的價格節節上升。

低致敏貓（Allerca hypoallergenic cat）（圖片來源：IG@karma.cats）

#3 低致敏貓（Allerca hypoallergenic cat）最低約$6,000美元

讓不少愛貓人士要放棄養貓，一個最大的原因就是過敏，以往最常見的解決方法就是脫敏。不過隨著生物學的科研進步，在美國加州Allerca公司以人工培育的方式，研究出多款的特殊品種低致感貓（Allerca hypoallergenic cat），相信是一眾愛貓人士的喜訊。根據研究指引起過敏主要因為是基於（Fel d 1）蛋白質，存在貓的皮毛、唾液、和毛根中，而Allerca團隊透過基因改造技術將（Fel d 1）蛋白質結構改變，達到不再觸發過敏。不過低致敏感貓的價錢因不同的品種而作調整，曾出現高達28,000美元成交個案，全因愛貓人士願意支付。

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#２ 孟加拉貓（Bengal cat）最低約$10,000美元

孟加拉貓（Bengal cat）屬於一種家貓，又被稱為孟加拉豹貓，是起源於美國。在初期繁殖過程相當繁瑣複雜，分別由南亞野生豹貓、埃及貓與短毛貓的基因而成，看基因就知道所選均是貴族貓，而且成功率不高，所以變得更加罕有珍貴。外觀上像一隻雪貂或豹，尾背有褐斑點，尾巴大約是身長的一半左右，看起來有種狂野氣息。比起一眾昂貴的貓品種中，其發展相對純屬偶然，有家貓天性加上霸氣感十足，向來深受油王的喜愛，聽聞更曾出現過15萬美元的交易。

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#1 阿什拉貓（Ashera Cat）最低約$24,000美元

阿什拉貓（Ashera Cat）同樣是豹貓，不過其血統介於非洲藪貓、亞洲豹貓和普通家貓之間，而且是世界上最昂貴的貓種，是由英國寵物商希蒙・布羅迪於2007年，在美國的實驗室與數位遺傳學者的心血結晶。據稱至2020年全球的阿什拉貓也不過1,000隻，而且每一年最多只有100隻進入市場，想購買阿什拉貓需要預約，還等9至12個月，當然亦都不包郵費。有研究稱阿什拉貓具高敏捷度且極通人性，所以會發現不少主人會套鏈帶牠們出去逛街。