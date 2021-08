最多美國人認識的已故畫家大叔　90年代節目千萬觀看數卻從不賣畫

於8月25日Netflix即將上映一齣名為《Bob Ross: Happy Accidents, Betrayal & Greed》(Bob Ross:快樂的意外.叛.貪)的紀錄片,Bob Ross這個名字在美國或者無人不曉,作為畫家甚至乎名聲比起不少當代藝術家還要高,但年輕的一代就未必知道他是誰⋯⋯

圖片來源:Netflix

Bob Ross因為其主持的一個電視節目《歡樂畫室》(The Joy of Painting)而聲名大噪,在80至90年代成為了電視名人,在播放節目12年間共推出了31季403集,即使在1995年去世之後,來到21世紀因為有YouTube等網路平台使之再次成為網絡紅人,而且一家名為「Bob Ross Inc.」專賣藝術用品的公司依然存在至今,《Bob Ross: Happy Accidents, Betrayal & Greed》這新部紀錄片亦會探討他的企業帝國的商業夥伴之間的故事及在其去世之後浮現的陰暗面。

圖片來源:Bob Ross Inc./Facebook:"The Joy of Painting" with Bob Ross

Bob Ross的招牌服飾恤衫牛仔褲以及其爆炸頭成為了深入民心的標誌,不過《歡樂畫室》之所以迷倒眾生,其中一部分原因是其平靜而溫柔的磁性聲線相當治癒,甚至不少人開著《歡樂畫室》當作安眠曲入睡。Bob Ross是否一位藝術天才?至少他是自學成才,他本來是一位美國空軍士官長,據說在他駐守阿拉斯加期間因為眼前的壯麗山嶽雪景而深受啟發,所以退役之後以繪畫作為事業,而他在節目中所教授的作畫技巧都是以繪畫自然美景為主。

圖片來源:Bob Ross Inc./Facebook:"The Joy of Painting" with Bob Ross

Bob Ross所掌握的著名技法是「wet-on-wet」油畫技巧,這個方式可以迅速地在半小時左右完成一幅畫作。他相當鼓勵任何人歡樂地畫畫,絕對不需要感到壓力:「你不必半輩子都去上學,你有能力畫畫」、「我們在這裡沒有甚麼錯誤,只有快樂的意外」這些都是他啟發人心的名言。而且他做節目的方式就像是一對一教學,與觀眾有相當的互動,恍如隔著大氣電波都能溝通一樣,而且他的聲線語調都有著抒壓的力量。今天的網上節目都在想盡辦法去吸引觀眾的注意力與眼球務求要人心跳加速,再看今天的《歡樂畫室》頻道,即使是八、九十年代的產物,在YouTube有著491萬位訂閱者,每集都有著傲人的收看次數,與現今潮流有著截然不同的成功套路。

圖片來源:Bob Ross Inc./Facebook:"The Joy of Painting" with Bob Ross

既然Bob Ross如此有名,他的畫作是否能在藝術拍賣的平台上大放異彩?Bob Ross每次做節目所畫的畫作其實都有三幅,一幅是初稿,一幅是節目上即席揮毫的那幅,此外他還會多畫一幅是為了印刷用途的,換言之,光是《歡樂畫室》總共403集當中已經存在著至少1,200幅畫作,這些畫作最後去了哪裡?答案就是在Bob Ross Inc.的倉庫裡,不過Bob Ross Inc.卻從來不會售賣這些畫作,可是如果有人手上拿著一幅懷疑是出自Bob Ross手筆的作品,卻可以在Bob Ross Inc.經過專業的鑑證之後獲得認證。據說這些流出的真跡在網上拍賣平台可以賣得1萬美元以上。

圖片來源:Bob Ross Inc./Facebook:"The Joy of Painting" with Bob Ross

專門收藏美國藝術品的史密森尼美國藝術博物館(Smithsonian American Art Museum)已經收藏了四幅Bob Ross的作品,有機會之後展出。Bob Ross的作品之所以沒有拿出來售賣或拍賣,是因為與他的理念背道而馳,他一直都鼓勵人們自己動手畫,希望在他的節目上學到技巧而繪畫出令自己滿意的作品,在此前提下購買他的畫作是沒有意思的。

現在《歡樂畫室》已在YouTube上可以隨時觀看(圖片來源:youtube.com/BobRossInc)

「You can do it! I know you can.」相信沒有觀眾會質疑Bob Ross所給予的信心,最後引用他的另一句名言:「In our world we can move trees, we can bend rivers. Anything that we want to do」。在今天的世界我們追逐著潮流而生,反而沒有甚麼可以真正掌握的,如果因而感到一絲低落,不妨打開《歡樂畫室》,跟隨著Bob Ross的手筆由他聲音導航,花半小時來一趟紓緩身心靈的藝術之旅。