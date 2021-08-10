大阪心齋橋新開打卡點工業風理髮店　設計與中環簡約Cafe同出一門

不知道大家有沒有去外國旅遊時順道理個髮的習慣？或者大家大多都會有一位御用的理髮師，然而我們想參考一下新髮型都深受外國文化的影響，所以到當地理髮絕對是合理不過的事。大阪一直以來都是港人熱愛的日本旅遊勝地，最近在心齋橋附近開立了一間新的理髮店，名為「LIM」，理髮的質素筆者雖然有興趣但當然未有幸試過，但已經被店內的裝潢設計所深深吸引了。

圖片來源：Schemata Architects

「LIM」的意思來自於現代主義建築師密斯凡德羅的名言「Less Is More」，佔地563平方米的店子採用開放式佈局設計，由外露的混凝土柱以及橫梁營造出濃濃的工業風，再加上到處皆是的鋼材宛如一個倉庫。高過人的一面面鏡子安裝於天花板，可以用滑輪系統移動，可以做到間隔的用途。混凝土、鋼材、PVC膠板以及黑色皮革座椅卻巧妙地營造出一種復古又前衛的觀感。

圖片來源：Schemata Architects

除了LIM，亦有另一個較小的空間「Loji」則是提供較低廉價格的服務。這裡旨在為年輕造型師提供磨練專業技能的機會，Loji採用與LIM相同的物料與設備，卻多了一重綠色的主色調，亦都是Loji的招牌顏色，或許是突顯較「Green」的年輕人的特色。LIM和Loji兩個空間成功做到區別同時又有著視覺一致性，而且在預算緊張的情況下還節省了成本。

圖片來源：Schemata Architects

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LIM和Loji是由日本設計工作室Schemata Architects所設計，原來在中環一間很吸引人的咖啡店Blue Bottle Coffee亦是出自他們之手，店內亦都有著混凝土牆簡潔乾淨，設計主軸卻是瓷磚地板。作為外國人在他們的角度來看，店子位處唐樓之間，作為舊區難免會有一種老舊殘破的感覺，瓷磚地板很容易清洗而且在室內乾得很快，可以輕鬆營造乾淨之感。他們所用的瓷磚來自日本多治見市的世界頂級瓷磚生產商，多治見市是日本瓷磚產量最高的城市，亦以生產瓷磚的質素而聞名。還特別使用日本建築師更喜歡用的濕式鋪法，可以增強瓷磚的美感，瓷磚的顏色也貼近混凝土的顏色，做到一種簡單而舒適的感覺。

Blue Bottle Coffee（圖片來源：Schemata Architects）