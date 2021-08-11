世界上最黑的墨水曾被壟斷　藝術家組團自家研發只售16美元

過去跟大家盤點過種種的世界之最，但通常都是常人難以擁有，要不就是價值連城的，不過今回要介紹的這款「世界上最黑的墨水」，卻是人人都負擔得起。

圖片來源：culturehustle.com

首先要了解一下何謂世界上最黑，作為顏料或墨水會因為反光而分別得出深淺，可是一種吸光率高達99.965％的黑色塗料「Vantablack／奈米碳管黑體」就在2014年被發明出來，顏色是從光線折射得來，換言之只要光線射過去而不反光就是最黑。Vantablack是由英國奈米系統公司Surrey NanoSystem所發明，最初的應用也絕非用來繪畫，而是為了航空科技而開發。

圖片來源：culturehustle.com

不過如此秘寶就在2016年被英國藝術家Anish Kapoor買斷了使用專利，能夠用世界上最黑的顏料來創作藝術品的就只有他。此舉當然引起了藝術界的迴響，於是另一位同樣來自英國的藝術家Stuart Semple為了反抗位壟斷霸權，就研發出極粉紅、極綠、極黃等其他顏色之最，並且在其網站公開發售讓所有人都可以使用，卻指明把Anish Kapoor排除在外，直到他肯開放Vantablack的使用權為止。

BLACK 3.0（圖片來源：culturehustle.com）

BLACK 3.0（圖片來源：culturehustle.com）

最後，Stuart Semple也與其他藝術家合作研發出與Vantablack不相伯仲的「極黑」，推出了「BLACK 2.0」、「BLACK 3.0」Acrylic顏料，因為Vantablack據說聞起來很臭，所以這些新產品卻有著櫻桃般的味道，除此之外還推出世界上最反光的黑色「Black Mirror BETA」，以至是最近推出的「BLINK」墨水，後者可以用作鋼筆、毛筆的墨水，而且還防水，最驚人的可是它的價錢，30毫升裝僅需15.99美元，你我都輕鬆負擔得起，在藝術用品網站culturehustle.com有售，如果是喜歡畫畫的朋友，不妨入手一試這極黑的感覺。